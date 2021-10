Covid: tercera dosis produce efectos secundarios leves, según informe

Las personas que recibieron refuerzos de vacunas contra el covid-19 después de que estas fueran autorizadas (para quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados) tuvieron reacciones en su mayoría entre leves y moderadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), de Estados Unidos.



Cerca de 22.191 receptores de dosis de refuerzo se inscribieron en un sistema de monitoreo federal entre el 12 de agosto, cuando los reguladores del país autorizaron su uso de emergencia, y el 19 de septiembre, indicaron los CDC en un informe.



Los receptores del refuerzo reportaron los datos entre 0 y 7 días después de recibir la tercera dosis.



La mayoría de las reacciones reportadas fueron leves: el 71 % señaló que sintió dolor en el lugar de la punción, el 56 % informó de fatiga y el 43 %, dolor de cabeza.



Alrededor del 1,8 % dijo que buscó atención médica, mientras que 13 receptores indicaron que habían sido hospitalizados, aunque no se reportaron en el informe las razones especificas por las que recibieron atención.



"La frecuencia y el tipo de efectos secundarios fueron similares a los observados después de la segunda dosis de las vacunas, y en su mayoría fueron leves o moderados, y de corta duración", dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una sesión informativa del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus.



Casi todos los receptores dijeron que recibieron una dosis adicional de la vacuna que se les administró inicialmente. El 98,6 % se identifico como receptor de Moderna y el 98,2 % dijo que había recibido primero la vacuna de Pfizer / BioNTech.



Los patrones de reacciones adversas después de la tercera dosis de las vacunas de Moderna y Pfizer / BioNTech coincidieron con las reacciones descritas anteriormente después de recibir la segunda dosis.



Sin embargo, no hay suficientes datos para determinar si hubo patrones para las personas que recibieron un refuerzo de otro fabricante.



Los hallazgos se limitan a personas que entregaron autoinformes.



En general, aproximadamente 2,21 millones de personas en EE. UU. habían recibido dosis adicionales de vacunas hasta el 19 de septiembre, según los CDC.



BLOOMBERG