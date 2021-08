Investigan posibles efectos secundarios nuevos de Pfizer y Moderna

El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (Prac), de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), dio a conocer un nuevo reporte sobre la seguridad de las vacunas contra el covid-19.



En él se investigan la posible relación entre tres nuevos efectos adversos y las vacunas de tecnología ARNm, es decir, las de Pfizer y Moderna.



A pesar de su actualización, la EMA dejó claro que los casos reportados son muy pocos y que “son eventos médicos que se han observado después de la vacunación, pero que no están necesariamente relacionados o causados por la misma”.



“El hecho de que alguien haya tenido un problema médico o haya muerto después de la vacunación no significa necesariamente que esto haya sido causado por la vacuna. Esto puede haber sido causado, por ejemplo, por problemas de salud no relacionados con la vacunación”, dejó claro la agencia en su nuevo informe.



Según el reporte, las autoridades estudian la posible relación que tendrían las vacunas con la aparición de efectos como el eritema multiforme, la glomerulonefritis y el síndrome nefrótico.



La EMA explica que el eritema multiforme “es una reacción de hipersensibilidad (alérgica) con lesiones cutáneas redondas”.



Por su parte, la glomerulonefritis, según EMA, hace referencia a la “inflamación de pequeños filtros en los riñones”.



Y el síndrome nefrótico al “trastorno renal que hace que los riñones escapen demasiada proteína en la orina”.



La EMA reiteró en que los casos reportados conforman un grupo pequeño pequeño y fue enfática en mencionar que, aunque los eventos se presentaron tras la vacunación, no necesariamente están relacionados o fueron causados por las vacunas.



“Los casos reportados se refieren a efectos secundarios sospechosos: eventos médicos que se han observado después de la vacunación, pero que no están necesariamente relacionados o causados por la vacuna”, se aclaró.



Finalmente, insistió en que todas las vacunas son seguras y efectivas, por lo que es necesario vacunarse.

Pfizer es una de las vacunas contra el covid más usadas a nivel mundial. AFP

"“La vacunación completa con cualquiera de las vacunas aprobadas ofrece un alto nivel de protección contra las enfermedades graves y la muerte causadas por el Sars-CoV-2, incluidas las variantes, como delta. (...) La vacunación también es importante para proteger a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y hospitalización, reducir la propagación del virus y prevenir la aparición de nuevas variantes preocupantes”, oncluyó.



