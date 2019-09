El vapor de los cigarrillos electrónicos prende las alarmas en EE. UU.

El uso cada vez mayor de los cigarrillos electrónicos con batería, la actividad conocida como vapeo, ha provocado uno de los debates más fuertes entre los especialistas en salud pública en años.



El debate se ha intensificado a medida que algunos usuarios de dispositivos de vapeo, que se consideran más seguros que los cigarrillos, han padecido dolencias respiratorias misteriosas y graves.



¿QUÉ ES VAPEAR?



Es una forma de ingerir nicotina, el alcaloide adictivo presente en el tabaco, sin el humo ni el alquitrán que resultan de la quema de tabaco. El dispositivo de vapeo contiene una batería que calienta un líquido enriquecido con nicotina, produciendo un vapor que el usuario inhala. Los dispositivos de vapeo como el popular Juul vienen en diseños elegantes y son lo suficientemente pequeños como para que un vapeador menor de edad, por ejemplo, pueda ponerlo en la palma de su mano, golpearlo cuando un maestro o un padre no este mirando y respirar el aerosol resultante en una manga o un cuello.

Las recargas del vaporizador vienen en sabores como mango y crema.



¿ES MÁS SEGURO QUE FUMAR CIGARRILLOS?



Ese ha sido uno de sus principales puntos de venta: que usar cigarrillos electrónicos puede ayudar a los fumadores a dejar de depender de los cigarrillos tradicionales y es un hábito menos riesgoso para su salud. Pero ahora parece que el vapeo está enfermando a más y más personas. Una misteriosa enfermedad pulmonar que se ha relacionado con la inhalación de vapor ha matado a seis personas y lastimado a cientos más en todo Estados Unidos este verano. Los médicos han visto cientos de casos en los que pacientes (a menudo adultos jóvenes y previamente sanos) se han presentado en la sala de emergencias, repentinamente afectados por un daño respiratorio peligroso. Los investigadores estatales y federales corren para identificar la causa precisa de la dolencia.



¿QUÉ TAN POPULAR ES EL VAPEO?



En todo el mundo, el mercado de productos de vapeo se estimó en alrededor de US$11.500 millones en 2018 y está creciendo rápidamente. Las ventas de Juul en Estados Unidos aumentaron más de 600% en un año a 16,2 millones en 2017, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administracion de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), describió el vapeo entre adolescentes como una epidemia, a pesar de que los niños menores de 18 años no tienen permiso legal para comprar dichos productos. Según una encuesta del gobierno de Estados Unidos, el vapeo entre los estudiantes de los últimos grados de secundaria aumentó 78% de 2017 a 2018. Eso significa que alrededor del 21% de esos estudiantes estaban evitando la prohibición. Entre los estudiantes de los grados más bajos, el número que informó haber vapeado aumentó 48%, a casi 5% del grupo. Estos aumentos significan que el uso general de productos de tabaco entre los jóvenes aumentó 38%, una reversión de las disminuciones en los últimos años. De unos 80 países que regulan los cigarrillos electrónicos, 29, incluidos Brasil, Grecia, Arabia Saudita, Turquia y Tailandia, prohíben por completo su venta.



¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES?



Una es que, incluso si los cigarrillos electrónicos ayudan a algunos adultos a dejar de fumar cigarrillos tradicionales más dañinos, podrían estar atrayendo a hordas de jóvenes al hábito de la nicotina. Además, como pueden atestiguar los titulares recientes, no hay suficientes datos a largo plazo para llegar a una conclusión definitiva de que vapear es una elección más segura que los cigarrillos combustibles. Es plausible, aunque no está comprobado, que los aerosoles de cigarrillos electrónicos puedan dañar los tejidos y causar enfermedades, incluido el cáncer. Los efectos de la nicotina en los humanos no están bien estudiados, aunque los adolescentes parecen ser particularmente vulnerables a ella, y alguna evidencia sugiere que puede dañar el desarrollo del cerebro. Un informe de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos señala que existe evidencia sustancial de que los jóvenes vapeadores son más propensos que los no vapeadores a probar cigarrillos regulares.



¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS?



Al declarar que Estados Unidos estaba experimentando una epidemia de vapeo adolescente, la FDA anunció en noviembre de 2018 planes para limitar las ventas de la mayoría de los tipos de cigarrillos electrónicos con sabor a tiendas de vapeo y minoristas en línea que verifiquen que el comprador tenga 18 años o más. Ahora, bajo la dirección del presidente Donald Trump, la FDA planea emitir una directriz que obligue a la eliminación del mercado de todos los productos de vapeo que tengan un sabor diferente al tabaco. Las ventas solo podrían reanudarse con la aprobación de la FDA. Michael R. Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, matriz de Bloomberg News, ha hecho campaña y ha donado dinero en apoyo a la prohibición de los cigarrillos electrónicos y el tabaco.



¿QUÉ HA HECHO LA INDUSTRIA DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS?



A fines del año pasado, Juul dijo que había dejado de vender temporalmente a las tiendas sus capsulas de nicotina con sabor a mango, fruta, crema y pepino y que solo estaba proporcionando sabores de tabaco, mentol y menta. Se esperaba que la medida redujera las ventas minoristas en tiendas de Juul en 45%, según una persona familiarizada con las proyecciones de la compañía. Juul dijo que continuaría vendiendo las capsulas frutales a través de su sitio web, pero estaba agregando sistemas de verificación de edad para garantizar que los clientes tuvieran al menos 21 años. La gigante del tabaco Altria Group Inc. anunció antes que retiraría temporalmente sus cigarrillos electrónicos MarkTen Elite y Apex by MarkTen del mercado hasta que la FDA diera luz verde. Altria compró una participación de 35% en Juul en diciembre pasado. Altria, Reynolds y Juul Labs dijeron que apoyarían la legislación para aumentar la edad legal de los compradores de tabaco a 21 años.





Bloomberg