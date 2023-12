Maduro buscaría ganar popularidad para elecciones con disputa por El Esequibo 

Durante décadas, los estudiantes venezolanos han aprendido a trazar un mapa de su país de manera única, incluyendo una región en disputa, aproximadamente del tamaño de Florida, que está controlada por Guyana.



Los recientes descubrimientos significativos de petróleo en aguas profundas, liderados por Exxon Mobil Corp. y otras compañías petroleras en la región, han avivado las tensiones regionales. Esto, sumado a la proximidad de las elecciones, ha llevado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a reactivar una larga disputa fronteriza sobre la zona conocida como el Esequibo.





En un referéndum celebrado el domingo, los venezolanos respondieron a cinco preguntas sobre si esta región debería ser gobernada desde Caracas. Las preguntas incluían temas como la oposición a las pretensiones de Guyana de utilizar unilateralmente un área marítima pendiente de delimitación de manera ilegal y en violación del Derecho Internacional.



Según el jefe del organismo electoral, Elvis Amoroso, los resultados preliminares indican una "victoria aplastante" de respuestas positivas, con más de 10 millones de votos, aunque la cantidad exacta no estaba clara.



En un discurso ofrecido el domingo por la noche en Caracas, Maduro anunció que la votación marcaba el inicio de una nueva fase en el conflicto, sin proporcionar detalles específicos. La disputa enfrenta al gobierno prooccidental de Guyana contra un aliado de la Cuba socialista, y Brasil anunció el envío de más tropas a su frontera norte con ambos países.



El Gobierno de Maduro respaldó su campaña con marchas, canciones patrióticas y videos que reforzaban su reclamo sobre la escasamente poblada y densamente boscosa región, que constituye aproximadamente dos tercios del territorio nacional de Guyana.



La mayoría de los venezolanos, incluida la oposición, comparte la creencia de que el Esequibo les pertenece.



Avivar el nacionalismo venezolano podría potencialmente beneficiar a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Aunque actualmente, según el director de la firma encuestadora local ORC Consultores, Oswaldo Ramírez, solo el 13% votaría por Maduro, mientras que el 63% respaldaría a la candidata opositora María Corina Machado, existen dudas sobre la equidad de la votación y si se permitirá que Machado se postule.



Guyana, la única nación de habla inglesa en Sudamérica, experimenta el crecimiento económico más rápido del mundo, cuadruplicando su tamaño en los últimos cinco años gracias a vastos depósitos de petróleo en aguas profundas descubiertos por Exxon en 2015.



Con reservas de crudo relativamente grandes en comparación con su población de 800,000 habitantes, se proyecta que Guyana superará a Kuwait como el mayor productor de petróleo per cápita del mundo.



En septiembre, el Gobierno de Guyana provocó la ira de Maduro al anunciar la adjudicación de nuevos bloques petroleros. El Gobierno de Maduro afirmó que algunos de estos bloques se encuentran en aguas no delimitadas o pertenecen a Venezuela.



La presidenta del grupo de vigilancia Control Ciudadano, Rocio San Miguel, considera que el referéndum es una respuesta política nacionalista en un momento de debilidad del Gobierno de Maduro. Aunque el Gobierno guyanés solicitó la cancelación del referéndum, Maduro espera que 12 millones de venezolanos participen, lo que sería una prueba significativa del apoyo a su régimen después de las primarias de la oposición el mes pasado. Maduro no ha revelado sus planes después de la votación.



La disputa territorial entre Guyana y Venezuela data de finales del siglo XIX, con Venezuela reclamando toda la tierra al oeste del río Esequibo.



Aunque en 1899 un panel de arbitraje internacional otorgó el territorio a Gran Bretaña, Venezuela considera que esta decisión es inválida y ha exigido periódicamente la entrega de la región, incluso amenazando con acciones militares en ocasiones. Aunque las Naciones Unidas remitieron la disputa a la Corte Internacional de Justicia, Venezuela no reconoce su jurisdicción.



BLOOMBERG