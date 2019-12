Un Trump frustrado contempla campaña de 'máxima presión' contra Maduro

Donald Trump está perdiendo confianza en que el líder de la oposición venezolana, respaldado por su administración, pueda derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Los principales asesores del presidente de Estados Unidos ahora consideran estrategias nuevas y más agresivas, según personas familiarizadas con el asunto.



El vicepresidente, Mike Pence, lideró una reunión el jueves pasado con otros altos funcionarios para reevaluar el impulso anual de la Casa Blanca ante una transición democrática en la nación suramericana, dijeron cuatro de las personas.



Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional que se declaró presidente interino de Venezuela con el respaldo de EE. UU. a principios de este año, hasta ahora no ha logrado expulsar a Maduro y funcionarios estadounidenses temen que pronto pueda perder su posición oficial.



No se está considerando ninguna opción militar, pero funcionarios de la Casa Blanca han discutido nuevos enfoques, incluido un intento de asociarse con Rusia, aliado de Maduro, para remover discretamente al líder venezolano, o aumentar la presión sobre Cuba, principal patrocinador de Maduro.



Durante la reunión de Pence en la Sala de crisis de la Casa Blanca, funcionarios también abarcaron brevemente, pero finalmente descartaron, la idea de tomar medidas enérgicas contra las importaciones de petróleo venezolano por parte de India, una importante línea de vida financiera para el régimen de Maduro.



Las discusiones ilustran el problema de Trump en Venezuela, donde comenzó una campaña agresiva para expulsar a Maduro a fines de 2018 bajo la dirección de su entonces asesor de seguridad nacional, John Bolton.



El presidente está frustrado porque el líder venezolano no fue destituido del poder tan rápido como Trump creía que Bolton había anunciado, y también es consciente de las ramificaciones políticas, dijeron las personas: los expatriados venezolanos son un electorado importante en Florida, el estado central de Trump en su campaña de reelección.



TOTALMENTE SOLIDARIO



Bolton dejó la administración en septiembre después de un enfrentamiento con Trump y su reemplazo, Robert O'Brien, se ha encargado de elaborar una nueva estrategia para Venezuela.



Elliott Abrams, representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, dijo que Guaidó "sigue siendo el funcionario más popular en Venezuela y EE. UU. sigue apoyándolo plenamente a él y a la Asamblea Nacional en su esfuerzo por restaurar la democracia en Venezuela". "Si EE. UU. puede hacer más para apoyar ese objetivo, sin duda intentaremos hacerlo, junto con los otros 60 países que reconocen a Guaidó como presidente interino legítimo", agregó.



Un funcionario de la administración dijo que el Gobierno de EE. UU. continúa revisando la gama completa de opciones para avanzar en lo que llama una campaña de "máxima presión" contra el régimen de Maduro, y que EE. UU. se mantiene firme con Guaidó. El funcionario pidió no ser identificado porque las discusiones no han sido públicas.



Sin embargo, tras no lograr usurpar a Maduro en un levantamiento en el primer semestre, Guaidó está perdiendo capital político. A principios de la semana pasada, la legislatura venezolana inicio una investigación sobre el posible tráfico de influencias entre los legisladores de la oposición. El 5 de enero, la Asamblea Nacional votará si Guaidó sigue siendo su presidente. Un portavoz de Guaido dijo que el líder de la Asamblea Nacional declinaba hacer comentarios.



CAMPAÑA DE PRESIÓN



Si bien Washington tiene líneas de comunicación con otros en la oposición, la derrota de Guaidó sería vergonzosa después de que la administración reunió a más de 60 naciones para respaldar al líder de 36 años en su reclamo de la presidencia de Venezuela.



Independientemente del futuro político de Guaidó, Trump y sus asesores han determinado que solo hay un enfoque creíble de EE. UU.: esfuerzos más agresivos para presionar a Maduro.



La Casa Blanca ha rechazado las sugerencias de un acuerdo de poder compartido entre Maduro y Guaidó o la mediación liderada por terceros países.



Un segundo funcionario de la administración dijo que la única solución a la crisis de Venezuela es que Maduro abandone pacíficamente el poder. No queda claro como EE. UU. podría ejercer más presión sobre Venezuela directamente, especialmente sin perjudicar a la oposición de Maduro. Altos funcionarios del régimen de Maduro ya han sido sancionados por EE. UU., al igual que la industria petrolera de la nación, que representa aproximadamente 99% de los ingresos de exportación de Venezuela.



Por lo tanto, la administración Trump ha considerado aumentar la presión sobre los países que aún hacen negocios con Venezuela, en particular Cuba, principal benefactor de Maduro y antiguo adversario estadounidense.



Si bien el expresidente Barack Obama restableció las relaciones diplomáticas con La Habana, alivió las restricciones de viaje de EE. UU. al país e incluso realizó una visita histórica al país mismo, Trump ha retirado gradualmente muchos de esos gestos de buena voluntad y la tensión ha aumentado en la campaña estadounidense contra Maduro.



Entretanto, funcionarios estadounidenses dicen que permanecen en contacto con algunos del circulo íntimo de Maduro con la esperanza de convencerlos de cambiar de bando, y que se avecinan sanciones más agresivas. Ninguna de las estrategias ha funcionado. A fines de abril, una revuelta militar planeada contra Maduro resultó contraproducente, obligando a legisladores de la oposición a esconderse, mientras que las sanciones han sido criticadas porque afectan a venezolanos vulnerables.





