Líderes piden 'luz verde' a la candidatura de Corina Yoris para elecciones en Venezuela

Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, siendo el actual mandatario, Nicolás Maduro, el que tiene más opciones para ganar, lo que significaría un nuevo periodo en el palacio de Miraflores.

Parte de la posición ventajosa del actual presidente de Venezuela tiene que ver con la inhabilidad para ejercer cargos públicos de María Corina Machado, quien, a pesar de haber ganado las consultas de la oposición al chavismo, no podrá participar en los comicios.



Ante esta situación, Machado optó por delegar a Corina Yoris como su reemplazo para las elecciones, sin embargo, su candidatura tampoco ha sido aprobada.



Esto ha puesto en duda la competencia justa en las elecciones presidenciales en el país caribeño, al punto que diferentes líderes políticos del mundo han pedido condiciones justas para que los comicios se lleven a cabo.

Parte de esas peticiones viene de un grupo de profesionales, académicos, exfuncionarios públicos y líderes de diversos sectores en Venezuela, quienes solicitaron mayor presión para que las elecciones en Venezuela se lleven a cabo de manera justa y transparente, mediante la candidatura de Yoris.



"(...) deseamos hacer un llamado a los presidentes y líderes de los países democráticos de América para que, por las vías diplomáticas a su alcance, contribuyan a que el gobierno venezolano -que se dice popular- no le niegue al pueblo de Venezuela la oportunidad de que su candidata Corina Yoris se inscriba para competir en las próximas elecciones presidenciales".



Y agregan: "Aparentemente, la forma como pretende el régimen venezolano conservar el poder que detenta, sin que se le impongan sanciones y censuras, es la de llevar a cabo elecciones presidenciales supuestamente libres, pero asegurándose anticipadamente de que el actual presidente no tenga un rival que ponga en riesgo su continuidad en ese cargo".



De igual manera, hicieron un 'jalón de orejas' a algunos gobiernos que no han manifestado su posición respecto a la situación electoral en Venezuela: "Los que firmamos esta carta estamos sorprendidos de que sus gobiernos no rechacen públicamente esta interferencia con los derechos políticos del pueblo venezolano y por el silencio que ha acompañado la persecución política que se ha desatado contra líderes de la oposición que han sido encarcelados por supuestos delitos, a la manera de Nicaragua, o por lo menos que expresen su preocupación, como lo ha hecho la Cancillería de Colombia, lo que ha causado una grosera respuesta".



Los firmantes

1. Augusto Acosta



2. Paula Acosta



3. Luis Fernando Alarcón



4. Mónica Aparicio



5. Hernán Avendaño



6. Alfonso Ávila



7. Julio Manuel Ayerbe



8. Francisco Azuero



9. Germán Arce



10. Felipe Barrera



11. Jaime Bermúdez



12. Edna C. Bonilla



13. Jesús Botero



14. Jorge Humberto Botero



15. Mauricio Botero



16. Rodrigo Botero M.



17. Alberto Brugman



18. Carlos Caballero



19. Pilar Caicedo



20. Carlos Gustavo Cano



21. María Consuelo Cárdenas



22. Jorge Castellanos



23. Antonio Celia



24. Catalina Crane



25. Fidel Cuéllar



26. Consuelo Dávila



27. Juan José Echavarría



28. Juan Carlos Echeverry



29. Andrés Escobar U.



30. Andrés Espinosa



31. Catalina Escobar



32. Sylvia Escovar



33. David Forero



34. Pilar Gaitán



35. Rodrigo Galarza



36. María Teresa Garcés



37. Arturo García



38. Alejandro Gaviria



39. Fabián Giraldo



40. Tomás González



41. Isabel Gutiérrez R.



42. José María de Guzmán



43. Camilo Herrera



44. Rudolf Hommes



45. Claudia Jiménez



46. María Cristina Jimeno



47. Myriam Jimeno



48. Salomón Kalmanovitz



49. Humberto de La Calle



50. Marta Lasprilla



51. Patricia Lasprilla



52. Juan Alberto Londoño



53. Santiago Londoño U.



54. Enrique López



55. Francisco Lloreda



56. Iván Marulanda



57. Daniel Mejía



58. Francisco Mejía



59. Jaime Millán



60. Armando Montenegro



61. Santiago Montenegro



62. Fernando Montes



63. Gustavo Moreno



64. Diego Muñoz T.



65. Pedro Miguel Navas



66. Mauricio Olivera



67. Rafael Orduz



68. Sara Ordoñez



69. Juan Ricardo Ortega



70. Graciela Palacios



71. Esperanza Palau



72. Fernando Panesso



73. Rafael Pardo



74. Mauricio Perfetti



75. Sonia Perdomo



76. Diego Pizano



77. Eduardo Pizarro



78. Santiago Pombo



79. Juan Emilio Posada



80. Juan Mauricio Ramírez



81. Marta Lucía Ramírez



82. Roberto Ramírez O.



83. Cecilia Rodriguez G-R



84. Federico Rengifo



85. Amelia Rey



86. Felipe Robayo



87. Mauricio Rodríguez



88. Pilar Ruiz



89. Rafael Salazar



90. Gabriel Sanchez-Sierra



91. Luis Álvaro Sánchez



92. Carlos Alberto Sandoval



93. Alejandro Sanz de Santamaría



94. Arturo Sarabia



95. Juan Guillermo Serna



96. Carolina Soto



97. Cesar Tamayo



98. Santiago Tobón Z.



99. José Rafael Unda



100. Antonio Urdinola



101. Eduardo Uribe



102. Leonardo Urrea



103. Armando Vegalara



104. Juliana Velásquez



105. Ignacio Vélez



106. Ricardo Villaveces



107. Daniel Wills



108. Tito Yepes



109. Hernando Zuleta



