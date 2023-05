Por qué Venezuela no quiere volver a la OEA, pese a esfuerzos de Petro

Venezuela se encuentra fuera de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde abril de 2019, tras solicitar su retiro por discrepancias con este organismo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha reiterado en varias ocasiones sus ansias de que el país vecino vuelva a ser parte de este.



Pero el plan venezolano es diferente y el presidente Nicolás Maduro ya lo hizo saber.

El panorama

En abril de 2023, durante la Sesión Plenaria del Consejo Permanente de la OEA, en Estados Unidos, Petro dijo que le gustaría tener a Venezuela en la entidad.



(Las reservas de petróleo caerían a 7,2 años en 2022).



"Claro que sí me interesa y estoy luchando para que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos", dijo en ese momento el mandatario colombiano.



Un mes después, Maduro le ‘respondió’. En una transmisión televisiva, el presidente venezolano indicó que no tiene contemplado que su país vuelva a ser parte de la OEA: "Nosotros nos fuimos de ahí, nos fuimos para siempre y no pensamos volver".



(Venezuela: inflación llega al 86,7% en primeros cuatro meses del año).



Además, se mostró de acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la postura para que la OEA desaparezca.



(Latinoamérica perdería el 20% del PIB a 2100).



"Nuestro camino es Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), nuestro camino es la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), nuestro camino es el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)", añadió Maduro.



(Gobierno Petro anuncia cambios en el Soat para zonas de frontera).



La relación del venezolano con la OEA no ha sido la mejor luego de que este organismo, en el 2015, reconociera como autoridad legítima de Venezuela a la Asamblea Nacional.



PORTAFOLIO.