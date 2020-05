Venezuela mentiría sobre sus muertes por la covid-19

La cifra proporcionada por el Gobierno de Nicolás Maduro sobre las 10 muertes por la covid - 19 en Venezuela serían falsas y absurdas, según Human Rights Watch (HRW) y el Hospital Johns Hopkins (JHH). La estimación: cerca de los 30.000 decesos.



(Adaptación y superación, alternativas ante la escasez en Venezuela).

Para José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, al presentar un nuevo informe de ambas organizaciones sobre el colapsado país sudamericano, “en donde los médicos no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos en los hospitales”, donde “el sistema de salud está colapsado totalmente”, donde hay “hacinamiento en barrios y cárceles” (...) en esas circunstancias, que solo existan mil contagiados y solo 10 muertos no nos parece creíble”, aseguró.



Según el gobierno venezolano, hasta el domingo pasado el virus dejaba 1.121 contagiados y 10 fallecidos en el país de 30 millones de habitantes.



Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mencionó que en Brasil, el país con más muertes diarias y el segundo con más casos a la fecha, se sigue acelerando la transmisión e hizo un llamado a no flexibilizar las medidas de contención.



Con 2,4 millones de casos y más de 143.000 muertes al 25 de mayo, Latinoamérica superó a Europa y EE. UU. en el número diario de infecciones, convirtiéndose, “sin duda”, en el epicentro de la pandemia, agregó el ente en una sesión informativa.