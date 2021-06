Las razones por las que Venezuela pide más inversión extranjera

En medio de un momento en el que son más las voces que hablan de la posibilidad de un nuevo proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Juan Guaidó, e incluso de algún acercamiento con Estados Unidos, desde el ejecutivo, este viernes, se dieron señales de que Venezuela busca flexibilizar su sistema económico.

En primer lugar, en una entrevista con 'Bloomberg', el presidente del país, Nicolás Maduro, pidió más inversión extranjera. Según el informe de la agencia, espera que un acuerdo que alivie las sanciones pueda abrir las compuertas a la inversión extranjera, crear empleos y reducir la miseria.



“Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades. Invito a los inversionistas estadounidenses, no se queden atrás”, dijo Maduro.



Precisamente en los últimos meses, Maduro incluso aprobó una ley llena de garantías para los inversionistas privados, la cual fue considerada por los expertos como ortodoxa, y que fue defendida por el mismo mandatario como de ‘economía de guerra’.



Pero no fue el único llamado en este sentido que se vio este viernes, pues en una entrevista con 'EFE', el hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, quien es diputado, también dijo que Venezuela apostará por el capital y la empresa privada como uno de los pilares de desarrollo económico.



“Claro que apostamos al capital privado pero, lo he dicho en diferentes espacios, en Venezuela no se puede construir una nueva economía sin observar el emprendimiento familiar que está naciendo y la organización que hay en los barrios, que también tiene su organización económica, y la empresa privada”, resaltó al hablar sobre el proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que promueve en la Cámara.



Como explicó Maduro Guerra, el objetivo de esa ley es el de atraer la inversión extranjera, además de convertirse en “una alternativa estratégica de inversión”, y sortear la presión de las sanciones internacionales impuestas sobre Venezuela. “Hemos sido asediados, bloqueados, tenemos un problema económico, pero queremos acelerar esta recuperación y estoy seguro de que esta ley lo va a hacer”, subrayó.



Cabe resaltar que el presidente Maduro, en su entrevista, comentó la necesidad de un rumbo distinto. “Este mundo hay que cambiarlo y hay que lograr una situación donde nosotros podamos regularizar esa relación”.



