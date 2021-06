Las razones de Venezuela para rechazar la reapertura de fronteras

Como se había anunciado desde mediados de mayo, el Gobierno Nacional autorizó, a través de la Resolución 0746 del Ministerio del Interior, la apertura de las fronteras terrestres y fluviales con Venezuela desde el miércoles 2 de junio, las cuales permanecían cerradas desde el año pasado.

Así, los puestos migratorios de Paraguachón, en La Guajira; Puerto Santander, Puente Francisco de Paula Santander y Puente Internacional Simón Bolívar, en Norte de Santander; y el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca; junto con los de los Puestos de Control Migratorio Fluvial de Puerto Carreño (Vichada) e Inírida (Guainía) quedarían habilitados.



No obstante, en una comunicación oficial la Cancillería de Venezuela expresó que rechazaba la decisión “unilateral” de Colombia, que además, se contradecía “con un anuncio oficial realizado el 31 de mayo que mantendría el cierre de fronteras hasta septiembre”.

803 personas ingresaron a Colombia, por el puente internacional Simón Bolívar hasta mediados de mayo del 2021.

Lo anterior hace referencia al Decreto 580 que había sido emitido por el Ministerio del Interior, que contemplaba la extensión del bloqueo de los pasos hasta el primero de septiembre de este año, excluyendo únicamente las emergencias humanitarias, transporte de carga y mercancía, casos de fuerza mayor, y autorizaciones de Migración Colombia.



Pero en ese mismo decreto, según consultó este diario a la autoridad migratoria, también se establecía que se podía dar apertura antes del acuerdo con las consideraciones que tuviera el Gobierno Nacional.



En medio de este contexto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza hizo un llamado a las autoridades colombianas a avanzar de manera coordinada con las medidas.

Es importante resaltar que, por ejemplo, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en Norte de Santander, por donde anteriormente se movían más de 50.000 personas por día, ingresaron hasta mediados de mayo de este año tan solo 803 personas y salieron un poco más de 450.



Y en el de Paraguachón, en La Guajira se registraron 1.831 entradas y 2.179 salidas en la misma fecha, según explicó en una entrevista reciente con Portafolio el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.



LO QUE SE AUTORIZÓ



Para la ejecución de la Resolución 0746 del Ministerio del Interior, en la que se autoriza el tránsito entre las fronteras con Venezuela, Migración Colombia empezó desde ayer una serie de medidas no solo para controlar los flujos migratorios, sino también las condiciones sanitarias.



“Con un reforzamiento del 25% adicional de oficiales para todos los puestos de control, la instalación de cámaras térmicas para contabilizar el paso de personas, controles viales, acompañamiento autoridades de salud, así como horarios específicos de entrada y salida, y un sistema de pico y cédula, se inició la apertura gradual de la frontera”, comentó el director de la entidad.



Para el caso de Paraguachón la apertura se estableció entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Los puestos de control migratorio fluvial de Puerto Carreño e Inirida tendrán horario de entrada y salida de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.; y el Puerto José Antonio Páez de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.



Por su parte, los puestos de Norte de Santander funcionarán desde las 6:00 a.m., salvo los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en donde se permitirá el ingreso de viajeros sólo hasta las 3:00 p.m. y la salida hasta las 5:00 p.m.

El puente internacional Simón Bolívar es uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela más importantes. EFE

Es importante mencionar que en el caso de los niños su ingreso estará sujeto al número de cédula de su acudiente.



Además, las personas que necesiten hacer tránsito hacia el interior del país deben cumplir no sólo las medidas anteriores, sino también con el diligenciamiento del Check-Mig, tener un tiquete de salida, reserva hotelera, o carta de invitación, así como los recursos económicos para el viaje.



Finalmente, Migración Colombia también informó que una vez se estabilice el proceso de ingreso al territorio nacional por los pasos fronterizos con Venezuela, se analizará la posibilidad de retomar la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, la cual, sin embargo, no servirá para acogerse al Estatuto Temporal de Protección.



Con el anuncio, Venezuela se suma a Perú, Ecuador, Panamá y Brasil que, desde el 19 de mayo tiene conexión terrestre y fluvial con Colombia.



