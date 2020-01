Venezuela reconoce que aprendió de Irán a burlar el bloqueo de EE. UU.

El ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, afirmó este martes que su país ha aprendido "mucho" de Irán para "burlar el bloqueo, las agresiones y poder desarrollar" su economía pese a las presiones internacionales y, en particular, de Estados Unidos.



"Nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia de la República Islámica de Irán y seguimos intercambiando conocimientos, procesos de aprendizaje, válvulas para burlar el bloqueo, las agresiones y para poder desarrollar nuestra economía tal y como lo ha hecho Irán durante las últimas décadas", aseveró.



En una rueda de prensa en Teherán, donde se encuentra de visita oficial, Arreaza dijo que "ese bloqueo más bien es un llamado a fortalecer" las relaciones bilaterales y a "seguir no solo en resistencia a la agresión sino en ofensiva a favor de la paz y del derecho internacional". "Nuestra relación con Irán, que ya tiene una década muy activa, sigue floreciendo a pesar de las agresiones, a pesar de los ataques; es una relación que en distintos ámbitos de la dimensión económica y cultural sigue floreciendo y seguirá floreciendo hacia el futuro", agregó.



Arreaza se reunió en su visita a Teherán con el presidente iraní, Hasan Rohaní, y con el ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif. Su viaje coincide con una escalada de la tensión entre Teherán y Washington, que estalló con el asesinato, el pasado día 3, en un bombardeo estadounidense del general iraní Qasem Soleimaní, al que Irán respondió atacando una base militar en Irak con presencia de tropas de EE. UU.



Al respecto, el ministror venezolano defendió la represalia de la República Islámica alegando que "un gesto de debilidad de Irán luego del ataque contra el general Soleimaní hubiese sido la puerta abierta para un conflicto regional y para el avance del terrorismo".



También destacó que "Irán, su capacidad militar, su Guardia Revolucionaria y en particular Soleimaní son responsables de haber evitado que esos grupos terroristas creados y financiados por otros gobiernos hayan tomado el poder en estados de esta región".



En su reunión con Rohaní, el presidente iraní aseguró que la República Islámica apoyará al Gobierno y el pueblo de Venezuela contra las presiones de EE. UU., al que acusó de "actuar contra ambas naciones y gobiernos y en detrimento de sus pueblos".



Según un comunicado de la Presidencia iraní, Rohaní dijo que las sanciones a Irán y las presiones a Venezuela de EE. UU. son "un crimen contra la humanidad". "No hay duda de que los Estados independientes resistirán a esas presiones y que la resistencia de estas naciones hará a EE. UU. arrepentirse de sus conspiraciones", señaló el presidente, quien apostó por desarrollar los lazos con Venezuela en "todos los campos".



Las relaciones entre Teherán y Caracas son muy estrechas desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez, (1999-2013) cimentadas en su oposición mutua a EE. UU., al que Irán ha acusado de injerirse en los asuntos internos de Venezuela.





