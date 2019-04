Venezuela ya bombearía tan solo 900.000 barriles al día de crudo

La producción de petróleo de Venezuela cayó en marzo 150.000 barriles por día a menos de 1 millón diarios, golpeada por las sanciones de Estados Unidos y cortes de energía eléctrica, según un sondeo de Reuters sobre la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

El bombeo venezolano de 900.000 barriles por día es el menor desde enero de 2003, cuando un paro petrolero golpeó a la petrolera estatal Pdvsa y redujo la producción a 630.000 barriles por día, según cifras de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA).



La oferta total de crudo de la Opep se hundió en marzo a un mínimo de cuatro años, por la menor producción de Venezuela y porque Arabia Saudita excedió la meta de recortes de producción del grupo.



(Lea: Producción de petróleo en Venezuela se desplomará a finales de 2019)



Los 14 países miembros de la Opep bombearon un total de 30,40 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, un descenso de 280.000 bpd respecto de febrero y el volumen más bajo del bloque desde febrero de 2015, según muestra el sondeo.



La Opep, Rusia y otros países que no son miembros, una alianza conocida como Opec +, llegaron a un acuerdo en diciembre para reducir la oferta de petróleo en 1,2 millones de bpd a partir del 1 de enero. La parte de la organización en el recorte de producción es de 800.000 bpd, entre 11 miembros, porque Irán, Libia y Venezuela están exentos en esta ocasión.



(Lea: Venezuela bombea 110.000 barriles de crudo al día más que Colombia)



CAÍDA AÚN MAYOR



Pero el sondeo de Reuters no es el único que certifica que la producción de petróleo de Venezuela estaría ya por debajo del millón de barriles e, incluso, por debajo de los 900.000 que calcula la agencia. Por su parte, un sondeo de Bloomberg indica que la cifra es aún menor. Como indica esta nueva muestra, la producción en el país latinoamericano, que se vio afectada por apagones eléctricos generalizados el mes pasado y enfrenta sanciones de EE. UU. por ventas de petróleo, se hundió en 180.000 barriles más diarios, llegando a 890.000.



Pero no es lo único dato que ronda en el mercado. Cabe decir que existen estimaciones que hablan de que la producción podría haberse reducido hasta 600.000 barriles diarios, en comparación con 1,008 millones en febrero.



Las exportaciones de crudo cayeron por cuarto mes consecutivo a 636.129 barriles diarios en marzo. Los cortes de energía forzaron el cierre del puerto petrolero clave de José, la principal puerta de entrada para las exportaciones de petróleo del país, durante una cuarta parte del mes.



Reuters/Bloomberg