Dudas más frecuentes sobre los nuevos requisitos para viajar a EE. UU.

Desde el 8 de noviembre, todos los extranjeros no inmigrantes (por ejemplo: personas que no son ciudadanos o nacionales de los Estados Unidos y no están viajando con una visa de inmigrante) deberán mostrar una prueba de vacunación completa contra el covid-19 antes de ingresar a los Estados Unidos.

Debe presentar la prueba de vacunación contra el covid-19 a la aerolínea al abordar su vuelo a los Estados Unidos. La prueba válida debe indicar su nombre y fecha de nacimiento, debe ser emitida por una autoridad oficial (como agencias de salud pública, agencia gubernamental u otro proveedor autorizado de vacunas) y debe indicar el tipo de vacuna que usted recibió y las fechas en la que fue administrada.

En general, puede considerarse completamente vacunado dos semanas (14 días) después de completar la serie recomendada de dosis de una vacuna aprobada o autorizada.

Las vacunas aceptadas incluyen vacunas aprobadas o autorizadas por la Administración Federal de Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y las vacunas que figuran en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés).

Las vacunas aprobadas y autorizadas por la FDA incluyen Pfizer/BioNTech, Moderna, y Janssen/J&J. La lista de uso de emergencia de WHO incluye las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca, Covishield, BIPB/Sinopharm, Sinovac y Janssen/J&J.

Para conocer más detalles acerca del requisito de vacunación, incluyendo excepciones, por favor visite el sitio web de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html

Este nuevo requisito de vacunación no reemplaza el requisito existente de que los viajeros obtengan una prueba covid-19 negativa antes de viajar. Por lo tanto, todos los viajeros deben proporcionar una prueba de covid-19 negativa antes de ingresar a los Estados Unidos, independientemente del tipo de vacunación. Encuentre más información disponible aquí: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html



