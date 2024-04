¿Viajar en avión dejó de ser seguro? Este es el análisis y las posiciones de expertos

La seguridad de viajar en avión ha sido tema de conversación en medio de una serie de incidentes aterradores que han sacudido a la industria de la aviación este año. Tales sucesos han llevado a muchos a cuestionar si volar sigue siendo seguro en la actualidad.



En uno de los casos más alarmantes, un tapón de puerta se desprendió durante un vuelo de Alaska Airlines, ocasionando un agujero considerable en el fuselaje del Boeing 737 Max. A pesar del susto, los pasajeros resultaron ilesos, pero el incidente arrojó dudas sobre la integridad de las aeronaves.



En otro episodio, un avión de pasajeros experimentó una caída tan severa que los ocupantes fueron lanzados al techo de la cabina, resultando en múltiples heridos hospitalizados. Además, un trágico accidente en un aeropuerto de Tokio involucró a un avión de pasajeros que chocó con una aeronave militar, cobrando la vida de cinco miembros de la Guardia Costera japonesa.



Estos son solo algunos ejemplos de una serie de incidentes, que han ganado una atención masiva en las redes sociales. Sin embargo, ¿qué implicaciones tienen estos sucesos para la seguridad de los vuelos comerciales?



Expertos en seguridad aérea, como Anthony Brickhouse de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, aseguran que, a pesar de estos incidentes, volar sigue siendo una de las formas de viaje más seguras.



Brickhouse señala que el acto de abordar un avión es la parte más segura del viaje y que, en comparación con el riesgo de conducir hacia el aeropuerto, volar sigue siendo altamente seguro.



Esto se evidencia al revisar las cifras anuales actualizadas disponibles sobre muertes en accidentes de tráfico en Estados Unidos. Si se hace una comparativa con el número de personas muertas en accidentes de aviación comercial, resulta que perdieron la vida en carreteras y autopistas cada hora, en promedio, como la cantidad de personas que murieron en accidentes de aviación en el país en 15 años.



Por su parte, Ed Pierson, quien lidera la Fundación para la Seguridad de la Aviación y es un crítico contundente de Boeing, expresó sus preocupaciones sobre la calidad de fabricación de la compañía aeroespacial, especialmente en relación con el Boeing 737 Max.



Pierson afirmó que, a pesar de conocer las estadísticas de seguridad, se niega a volar en el modelo 737 Max o permitiría que un miembro de su familia lo hiciera. De hecho, relató que decidió bajarse de un vuelo en el último momento al percatarse de que iba a bordo de un 737 Max.



No obstante, Pierson mencionó que estaría dispuesto a volar en la mayoría de los otros aviones, incluidos muchos modelos antiguos de Boeing. Afirmó que, excluyendo al 737 Max, la seguridad en la aviación ha demostrado ser satisfactoria.



Específicamente, Pierson expresa su mayor preocupación por la actitud que asume que la aparente seguridad del sistema de aviación en Estados Unidos, pues significaría que no hay necesidad de mejorarlo.



"Hay un sentido de sobreconfianza", señala. "El estándar de oro se está erosionando, ya que seguimos minimizando todo y hablando sobre lo seguro que es el sistema. Esa no es la mentalidad adecuada. Esa es la mentalidad que cobra vidas".



Avión de Boeing pierde puerta de emergencia AFP

Mientras, Brickhouse opina que los aviones en uso actualmente son seguros. Reconoce que el incidente en Alaska Air destacó una serie de eventos que, aunque no representan una amenaza significativa en sí mismos, no deberían haber ocurrido.



"Los eventos de seguridad en la aviación son comunes. Eso no define la industria de la aviación", explica. "Pero después del incidente en Alaska Air, se convirtió en una cadena de eventos y todos se volvieron muy sensibles".



Aunque Brickhouse confía más en la seguridad del sistema que Pierson, admite que no desestimaría a aquellos que tienen miedo de volar en este momento o que prefieren evitar aviones como el 737 Max. Además, comparte sus propias preocupaciones sobre situaciones como el número de accidentes evitados por poco en los aeropuertos del país.



A pesar de los desafíos, las autoridades de aviación, las aerolíneas y los fabricantes de aeronaves continúan trabajando para garantizar la seguridad de los viajes aéreos.



