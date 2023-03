Los errores a la hora sacar la visa, según la embajada de EE. UU.

Muchas personas en Colombia aspiran a poder obtener la soñada visa para poder viajar a los Estados Unidos. No obstante, el trámite, para muchas personas puede ser difícil o, en algunos casos, intimidante.



Es por ello que muchos ciudadanos que desean tener su visa lista se encuentran con la sorpresa de que la embajada no les aprueba su solicitud.



Este tipo de situaciones son mencionadas, incluso, por la propia embajada de Estados Unidos en Colombia o, por lo menos, lo hacen con los aspectos más comunes cuando los colombianos se acercan al edificio de la embajada en Bogotá.



Completar el proceso



Uno de los errores que los colombianos cometen la mayoría de las veces al momento de hacer el trámite de su visado es, precisa y paradójicamente, no completar todo el proceso.



“Es importante responder a las preguntas, tanto en la solicitud como en la entrevista, de forma completa y honesta. La solicitud incluye preguntas sobre viajes anteriores, trabajo y antecedentes penales, por ejemplo. Si un solicitante no es honesto u omite información en la solicitud y durante la entrevista, podría afectar su capacidad de obtener una visa para viajar a los Estados Unidos”, explicó un vocero de la embajada estadounidense a EL TIEMPO.



Los terceros



Ha habido casos de personas que recurren a un tercero o a una entidad tramitadora para que les ayuden a ‘agilizar’ su proceso de visado, confiando de que su proceso de visado podrá cumplirse de forma satisfactoria. No obstante, la realidad es completamente distinta.



“No necesita estos servicios. Diligenciar la solicitud, conocida como formulario DS-160, es fácil y no requiere la ayuda de un tercero. Si usted no entiende inglés, enliste la ayuda de un traductor, pero no le solicite a alguien que diligencie la solicitud por usted. Muchos solicitantes que confían en estos servicios de los tramitadores terminan con errores en su solicitud, lo que puede resultar en la negación de su visa”, recomendó el vocero.



No basta con solo decir la verdad



El vocero aseguró que, aunque usted diligencia en regla todos los formatos y plasme la información requerida de forma honesta y fidedigna, esto no asegura que le aprueben su visa.



“Los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y toman en consideración la situación completa del solicitante, incluyendo situación familiar, comunidad, situación profesional, propiedades y vínculos económicos del solicitante a su país de residencia, así como también su historia de viaje previa y cualquier vínculo a los Estados Unidos -agregó- Si le fue rechazada una visa de no inmigrante, no significa que usted nunca calificará; usted podría calificar en el futuro. No existe apelación o proceso de revisión para un rechazo de visa; sin embargo, los solicitantes de visa pueden reaplicar en cualquier momento”.



Recomendaciones



Finalmente, el vocero dio algunos consejos para aquellas personas que deseen tramitar su visa para viajar a Estados Unidos, independientemente de los motivos.



“Sea honesto y completo, tanto en su solicitud como durante de su entrevista. Responda todas las preguntas con sinceridad y provea detalles donde sea posible. La Embajada de Estados Unidos no recomienda pagar a un tercero para diligenciar su solicitud u obtener una cita ya que esto puede causar errores e impactar su capacidad de obtener una visa. Si alguien le ayuda, verifique todas las preguntas antes de enviar el formulario -explicó- No existe una fórmula mágica; aunque usted no califique hoy, podría calificar en el futuro dependiendo de sus circunstancias".



PORTAFOLIO