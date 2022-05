Vladimir Putin será operado de cáncer

El presidente ruso Vladimir Putin pidio no interferir en los asuntos internos de los Estados.

El presidente ruso, Vladimir Putín tendría que someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un cáncer, de acuerdo con "informantes del Kremlin" citados por el diario británico Daily Mail.



Según los informes, Putin nombraría como su sucesor temporal a Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia y un ex jefe del FSB de línea dura.

Patruchev, de 70 años, es señalado de ser uno de los arquitectos de la guerra que se lleva a cabo contra Ucrania. Además, el medio británico informó que Putin tendría cáncer abdominal y Parkinson desde hace 18 meses..

Los informes indican que la cirugía viene siendo retrasada pues estaba programada para la segunda quincena de abril. Sin embargo, ahora se llevará a cabo en la conmemoración del Día de la Victoria, el 9 de mayo.

"Se recomendó a Putin que se sometiera a una cirugía, cuya fecha se está discutiendo y acordando", afirmó el medio. "No parece haber ninguna urgencia particular, pero tampoco se puede retrasar".



La fuente continuó: "No sé exactamente por cuánto tiempo (estará incapacitado después de la cirugía)...".



Por su parte, el Kremlin siempre ha negado que el mandatario ruso tenga problemas médicos.

