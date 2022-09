¿Vuelo cancelado? Estas son las opciones que dan algunas aerolíneas

Los pasajeros que se encuentren con un retraso prolongado o un vuelo cancelado tienen una nueva forma de verificar lo que pueden obtener de las aerolíneas.

La administración de Biden lanzó el jueves un tablero donde los pasajeros pueden verificar si las aerolíneas proporcionarán comidas, cambios de reserva o habitaciones de hotel cuando los vuelos se retrasen o cancelen debido a problemas en el control de las aerolíneas. Muchas aerolíneas importantes también han renovado sus políticas de alimentación y alojamiento, que no se aplican a los retrasos relacionados con el clima.



El Departamento de Transporte dio a conocer el sitio web después de lo que la agencia llama un “nivel inaceptable” de interrupción de vuelos este año. El tablero detalla cuáles de las 10 principales aerolíneas en los EE. UU., incluidas Delta Air Lines Inc., American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc., brindan vales de comida cuando los pasajeros esperan tres horas o más, y cuáles ofrecen alojamiento si el retraso es de la noche a la mañana.

“Los pasajeros merecen transparencia y claridad sobre qué esperar de una aerolínea cuando hay una cancelación o interrupción”, dijo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en un comunicado.

Las aerolíneas han luchado cada vez más para gestionar la demanda, con alrededor del 3% de los vuelos cancelados y el 21% retrasados ​​durante los primeros seis meses del año, según los datos presentados por las aerolíneas. A cambio, las quejas sobre los viajes aéreos han aumentado un 270 % desde los niveles previos a la pandemia. El departamento ha propuesto una regla para ampliar las protecciones para los pasajeros que desean reembolsos por vuelos cancelados.

Buttigieg pidió a las aerolíneas en agosto que proporcionaran comidas y hoteles para demoras prolongadas. Ninguna aerolínea había garantizado hoteles o comidas antes de la carta, pero ahora ocho de las 10 aerolíneas se comprometen a proporcionar hoteles, y nueve de las 10 se comprometen a ofrecer comidas, dijo un alto funcionario de la administración en una llamada con periodistas.

Las aerolíneas dicen que ya les dieron beneficios a los viajeros, aunque varias actualizaron sus planes de servicio al cliente antes del debut del tablero.

Southwest Airlines Co. dijo que su plan proporciona una “expectativa clara de los requisitos mínimos” que ya tiene implementados, mientras que Delta dijo que actualizó el lenguaje “para ser explícitamente claro” sobre los servicios y comodidades que brinda.



Ofreció volver a reservar "sin costo adicional" y proporcionar vales de comida para esperas de más de tres horas, según una revisión de los cambios. American agregó explícitamente que proporcionaría vales de comida si el retraso es de tres o más horas después de la salida programada.



Ed Sicher, capitán de American Airlines y director de la Asociación de Pilotos Aliados, calificó el tablero como "un comienzo" para que las aerolíneas mejoren sus operaciones. “Es el zorro en el gallinero cuando las aerolíneas mantienen las estadísticas y las informan al gobierno”, dijo Sicher sobre los datos de retrasos de vuelos para los cuales las aerolíneas asignan una causa, incluido el clima, la seguridad o la aerolínea. Sugirió que el gobierno debería rastrear los vuelos interrumpidos directamente.

BLOOMBERG