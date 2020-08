Wall Street se acerca al récord histórico de febrero

Wall Street abrió en verde este lunes y el Dow Jones, su principal indicador, subía un 0,1 % en una jornada en la que el S&P 500, considerado a menudo como el "medidor real" del estado del mercado de valores, se acercaba al récord histórico que marcó en febrero, antes de las caídas por la pandemia.



Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 29,11 puntos, hasta los 27.960,13, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,37 % o 12,43 enteros, hasta los 3.385,28. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, ganaba un 0,63 % o 69,49 unidades, hasta los 11.088,79 puntos.



El parqué neoyorquino abría con ganancias en medio de un clima enrarecido por la falta de actividad frenética y menos operaciones de las habituales debido a las vacaciones de agosto, aunque con el S&P 500 acercándose a los 3.386,15 puntos que marcó en febrero y que los analistas apuntan como un hito importante que podría añadir confianza en la robustez de la recuperación económica.



"Teníamos la sensación de que el fondo de la recesión económica no era tan malo como el pronóstico de referencia de los expertos. Pero también existe el sentimiento en este momento de que la recuperación no será rápida en forma de 'V', sino que será más lenta", apuntó el estrategia sénior de Rabobank Lyn Graham-Taylor en declaraciones al Wall Street Journal.



A pesar del posible récord del S&P 500, preocupaba de nuevo en la bolsa neoyorquina las tensiones entre Estados Unidos y China, especialmente después de que el presidente Donald Trump emitiese una orden ejecutiva que obliga a ByteDance a vender o escindir TikTok en 90 días por las "evidencias creíbles" de que ByteDance "podría tomar medidas que amenacen con dañar la seguridad nacional de Estados Unidos".



Por sectores, todos cotizaban en positivo excepto el energético (-0,47%), el financiero (-0,46 %) y el de servicios públicos (-0,11 %) mientras que las ganancias más notables eran para el tecnológico (0,79 %), el de materias primas (0,73 %), el de salud (0,71 %) y el de bienes no esenciales (0,69 %).



Entre las 30 grandes cotizadas del Dow Jones avanzaban Home Depot (2,01 %), Walmart (1,32 %), Merck & Co (1,21%) y McDonald's (0,69 %). En rojo operaban firmas como Boeing (-1,95 %), Walgreens (-1,5 %), American Express (-1,27 %) o Goldman Sachs (-1,26%).



En otros mercados, el petróleo de Texas subía un 0,3 % a los 42,15 dólares el barril; el oro subía a los 1976,60 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 0,691 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,187.



EFE