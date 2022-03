Wall Street cerró al alza tras anunció de la FED

La bolsa de Nueva York terminó en fuerte alza este miércoles incorporando rápidamente el alza de tasas decidida por la Reserva Federal estadounidense, e impulsada por la baja del petróleo y expectativas de avances en Ucrania. Así el Dow Jones ganó 1,55% a 34.063,10 puntos, el tecnológico Nasdaq 3,77% a 13.436,55, y el S&P 500 2,24% a 4.357,86 unidades.



Wall Street comenzó la jornada en positivo gracias a la continuación de las tratativas entre Ucrania y Rusia, con la posibilidad de un estatuto neutral para Kiev, así como buenas señales desde China sobre un sostén a su economía en medio de una crisis inmobiliaria en el gigante asiático. A inicios de la tarde la Fed anunció una primera alza desde 2018 de su tasa de referencia de un cuarto de punto porcentual para llevarla a 0,25%-0,50% anual. "El anuncio fue conforme a lo esperado", señaló Bill Northey, de US Bank Wealth Management.



"No hubo sorpresa, pero la Fed tomó una postura algo más agresiva en materia de política monetaria". Los miembros de comité de política monetaria (FOMC) esperan en su mayoría un total de siete alzas de tasas en 2022. "No hay nada muy distinto a lo que ya había sido integrado por el mercado", sostuvo Art Hogan, de National Securities. Para Hogan, los inversores recibieron de buena gana el descenso de los precios del petróleo, que se acercan a los niveles previos a la invasión rusa de Ucrania.



Entre los valores del día, las empresas más importantes del Nasdaq terminaron todas en claro ascenso como Apple (+3,15%), Tesla (+5,62%) o Meta (ex-Facebook, +6,55%). Muchas empresas chinas también subieron con fuerza, como Alibaba (+36,76%), Pinduoduo (+56,06%) o JD.com (+39,36%). Las autoridades chinas se comprometieron el miércoles a asegurar la estabilidad de los mercados financieros y trabajar para resolver la crisis del sector inmobiliario chino.



También respaldaron el principio de que empresas chinas coticen en el extranjero, un cambio luego de meses de presión sobre las empresas presentes en Wall Street. Según la agencia China Nueva, China y Estados Unidos trabajarán en un compromiso para que se despeje el horizonte de las firmas chinas que cotizan en Nueva York, actualmente amenazadas de quedar fuera de ese mercado.

AFP