Wall Street cierra en rojo tras jornada de elecciones en EE. UU.

Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,95 % en una primera reacción negativa tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos celebradas el martes.



Según los datos al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó 646,89 puntos, hasta 32.513,94 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 2,08 % o 79,54 unidades, hasta 3.748,57.



El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, se dejó un notable 2,48 % o 263,02 enteros, hasta 10.353,17. El parqué neoyorquino intensificó las ventas al deducir que los comicios no han dado paso a una "ola roja" que devuelva el control del Congreso al Partido Republicano, como predecían los conservadores y algunas encuestas.



En las elecciones del martes estaban en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de los del Senado y multitud de cargos estatales y locales. Las proyecciones adelantadas por los medios otorgan una ventaja de los republicanos en la Cámara Baja, mientras que el futuro de la Cámara Alta pende de los estados de Georgia, Arizona y Nevada.



Hasta este miércoles, Wall Street había estado subiendo ante la posibilidad de que los republicanos controlaran el Congreso, lo que supondría un obstáculo a los planes fiscales y presupuestarios impulsados por los demócratas, que no son muy del gusto de los inversores. Asimismo, ha pesado en la bolsa la crisis en el mercado de criptomonedas desatada el martes por el anuncio de compra de la plataforma FTX por parte de Binance por supuestos problemas de solvencia.



Añadiendo más tensión al asunto, Binance decidió retirarse de la compra justo al finalizar la sesión de este miércoles. Por sectores, el más perjudicado era el de la energía (-4,88 %), seguido por el de los bienes no esenciales (-3,12 %) y tecnología (-2,65 %). Entre las 30 empresas cotizadas del Dow Jones, destacó el desplome de más del 13 % de Walt Disney, que el martes arrojó unos resultados anuales con aumento de beneficios, ingresos y suscriptores en sus contenidos, pero fueron peores de lo esperado.



También bajaron especialmente Chevron y Dow Inc (-3,97 % en ambos casos) y Visa (-3,68 %). En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 85,84 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba hasta el 4,082 %, el oro cedía hasta 1.709 dólares la onza y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,0006.

Bolsas europeas

Las Bolsas europeas operaron el miércoles con prudencia y sin tendencia definida, en espera de los datos sobre la inflación de octubre en Estados Unidos y de los resultados definitivos de las elecciones legislativas en ese país. La Bolsa de París cerró en baja de 0,17%, la de Fráncfort perdió 0,16% y la de Londres 0,14%. La de Milán ganó en cambio 0,36% y la de Madrid 0,52%.



AFP