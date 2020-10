Wall Street cerró en rojo luego de tuit de Trump

La bolsa de Nueva York cerró en rojo este martes luego de que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión de tratativas con los demócratas sobre un nuevo plan de ayuda para enfrentar la crisis del coronavirus.



Lea: (Trump suspende negociaciones con demócratas para plan de estímulo)



Wall Street cotizaba todo el día en positivo hasta el anuncio del presidente estadounidense. Al final de la jornada, el Dow Jones perdió 1,34%, el S&P 500 bajó 1,40%, mientras que el tecnológico Nasdaq se dejó 1,57%.



El parqué neoyorquino había estado operando en verde hoy pero perdió el rumbo nada más publicar Trump en su cuenta de Twitter varios mensajes, en los que acusó a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no "negociar de buena fe".

"He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones, cuando, inmediatamente después de que gane, aprobaremos una gran Ley de Estímulo centrada en los trabajadores Estadounidenses y las pequeñas empresas", escribió Trump, que permanece convaleciente por la covid-19 en la Casa Blanca.



Por sectores, los más perjudicados fueron los de bienes no esenciales (-2,13 %), comunicaciones (-1,98 %), tecnología (-1,59 %) y energía (-1,52 %). Entre las acciones más afectadas por la noticia estuvieron las aerolíneas, que esperaban una ayuda para frenar el ritmo de los despidos, y cayeron entre el 3,3 % de American Airlines y el 1,5 % de Southwest. También se deslizaron las grandes tecnológicas, como Amazon (-3,10%) y Facebook (-2,26 %), entre versiones de que los legisladores estudian la posibilidad de dividirlas en empresas más pequeñas para mejorar la competencia.



Horas antes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había insistido al Congreso para que se pusiera de acuerdo y aprobara un nuevo paquete de estímulo que sostenga la recuperación económica, avisando de que la política monetaria debe ir de la mano de la fiscal.



En el plano corporativo, hoy destacó la caída de Boeing en reacción a sus previsiones de que la pandemia afecte a sus ventas durante la próxima década y el descenso de Apple pese a su anuncio de un evento el 13 de octubre en el que se espera que presente sus nuevos iPhones.





AFP