Wall Street cerró en verde tras reciente decisión del Banco de Japón

Wall Street cerró en verde este martes, casi plano, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,28 %, coincidiendo con la decisión del Banco de Japón (BoJ) de ampliar el rango de cotización para los bonos estatales a largo plazo.



Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió 92,2 puntos, hasta 32.849,74, mientras que el selectivo S&P 500 ascendió un leve 0,1 % o 3,96 unidades, hasta 3.821,62.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más grandes del país, apenas se movió un 0,01 % o 1,08 enteros y cerró en 10.547,11. El banco central japonés amplió este martes el rango de cotización para los bonos estatales a largo plazo, una medida interpretada como un primer paso hacia el ajuste de su política monetaria y que causó de forma inmediata una caída en la Bolsa de Tokio y una rápida apreciación del yen.



Los analistas ven en esta medida inesperada un primer paso hacia un futuro aumento de tipos de interés y los mercados la recibieron como tal, con fuertes subidas del yen y de los rendimientos del bono estatal, además del desplome bursátil. La decisión de las autoridades niponas se tradujo en la subida de la rentabilidad del bono estadounidense a diez años de 10 puntos básicos hasta 3,69 % y del bono a 30 años de más de 12 puntos, hasta 3,75 %.



"Más del 90 % de los bancos centrales han aumentado las tasas de interés este año, lo que hace que el esfuerzo coordinado global no tenga precedentes", aseguró el analista de la firma LPL Financial Lawrence Gillum, citado por la web especializada CNBC. Para Gillum, esto es también un indicativo de que se acerca el final del ciclo de los aumentos de los tipos de interés "lo que podría disminuir los obstáculos que hemos visto en los mercados financieros internacionales este año".



Por sectores, las mayores ganancias eran para el energético (1,52 %) y el de comunicaciones (0,72 %), mientas que en el otro lado de la balanza quedaban el de bienes no esenciales (-1,13 %) y (-0,27 %). Entre los treinta valores del Dow Jones las más favorecidas de la jornada fueron International Business Machines (1,74 %) , Chevron (1,64 %) y Walt Disney (1,45 %), mientras que entre las más perjudicadas destacaban Intel (-1,31 %) y 3M (-1,08).



Mientras que entre las pocas compañías que cerraban en verde destacaba la subida de Walgreens Boots (0,69 %). En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 76,09 dólares el barril, y al cierre bursátil, el oro subía hasta 1.827,5 dólares la onza y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,0618.

EFE