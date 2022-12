Wall Street cierra con 'estabilidad' tras cifras de empleo en EE. UU. 

Wall Street cerró este viernes 2 de diciembre en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,10 %, con el mercado valorando el potencial impacto del último informe de empleo de EE.UU., mejor de lo esperado, sobre la política de la Reserva Federal.



Tras el toque de la campana en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 34,87 puntos, hasta 34.429,88 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 descendió un 0,12 % o 4,87 enteros, hasta 4.071,70 puntos.



El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las grandes tecnológicas, perdió un 0,18 % o 20,95 unidades, hasta 11.461,50 enteros. En noviembre se crearon 263.000 puestos de trabajo, por encima de las expectativas, y los salarios aumentaron un 5,1 %, lo que según los expertos indica que el mercado laboral no se está enfriando y sigue presionando los precios.



Los inversores reaccionaron negativamente a esas cifras por miedo a que el banco central estadounidense se vea obligado a posponer sus planes para comenzar a suavizar el alza de los tipos de interés dada la fuerza que sigue mostrando la economía.



Esta semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya adelantó que su intención es comenzar a moderar el aumento de los tipos, posiblemente ya este mes, pero está por ver si los datos de empleo conocidos hoy le hacen cambiar de opinión. "Solo un dato fuerte de empleo no será suficiente tras el discurso de Powell (para no moderar la subida)", opinó en declaraciones a CNBC la vicepresidenta de Wells Fargo Securities, Anna Han.



No obstante, hacia el final de la sesión el Dow Jones remontó, y los tres indicadores despiden la semana con ganancias acumuladas. La mayoría de sectores corporativos cerraron en rojo, encabezados por el de la energía (-0,6 %), el tecnológico (-0,55 %) y de servicios públicos (-0,47 %), mientras que destacó el avance de las empresas de materiales básicos (1,1 %).



En el grupo del Dow Jones, la mayoría de empresas lograron ganancias, especialmente Boeing (4,05 %) debido a la cercanía de un acuerdo con United Airlines para venderle sus aviones del modelo 787. También ascendieron Nike (1,29 %), Dow Inc (0,94 %), Procter & Gamble (0,89 %), en contraste con las pérdidas de Salesforce (-1,66 %), Intel (-1,41 %), Chevron (-0,85 %).



En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 79,98 dólares el barril y al cierre bursátil el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cedía al 3,488 %, oro bajaba a 1,811,90 dólares la onza y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,0535.

EFE