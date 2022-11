Wall Street cierra en rojo mientras bolsas europeas en verde

Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,24 % cuando los inversores se preparan para que la Reserva Federal (Fed) eleve el miércoles los tipos de interés para frenar la alta inflación.



Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdió 79,75 puntos, hasta 32.653,20 unidades, mientras que el selectivo S&P 500, perdió un 0,41 % o 15,88 enteros, hasta 3.856,10 puntos. Por su parte, el índice compuesto Nasdaq se depreció un 0,89 % o 97,30 unidades, hasta 10.890,85 enteros.



Los principales índices empiezan el mes en negativo después de haber cerrado octubre con ganancias. El Dow cerró octubre con su mejor desempeño mensual desde 1976, al subir casi un 14 % durante el mes. Los ojos de los inversores están ya puestos en el miércoles, cuando se espera que la Fed eleve la tasa de interés en otros 0,75 puntos porcentuales.



La atención de los inversores se centrará en los comentarios del presidente del banco central, Jerome Powell, que podría dar pistas sobre si la Fed reducirá el tamaño y el ritmo de los aumentos de tasas o continuará con los esfuerzos para controlar el aumento de los precios.



"Hay muchas posibilidades de que terminemos decepcionados con las declaraciones de Powell mañana", dijo Liz Young, jefa de estrategia de inversión de SoFi, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal. Los inversores también analizaron hoy la última tanda de resultados.



Tras el resonar del cierre de la campaña de la bolsa de la Gran Manzana, las acciones de Uber subieron un 12 % después de que la compañía informara que los ingresos aumentaron el último trimestre. Airbnb, Mondelez International, Prudential Financial y American International Group anunciarán sus informes después del cierre de la bolsa.



Esta temporada de ganancias generales se han visto resultados mixtos entre las compañías más grandes de Estados Unidos. Los sectores con más pérdidas hoy fueron el de comunicaciones (-1,81 %) y el de bienes no esenciales (-1,35 %). Mientras que en el otro extremo destacan las ganancias del energético (0,99 %).



En otros mercados, el petróleo de Texas subió a 88,37 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro subía a 1.649 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,056 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 0,9873.

Bolsas europeas

Las principales bolsas europeas cerraron al alza el martes, aunque ralentizaron su impulso tras la publicación de indicadores macroeconómicos en Estados Unidos, que hicieron caer a Wall Street en el rojo. París ganó un 0,98%, Londres un 1,29%, Fráncfort 0,64%, Milán 0,47% y Madrid 0,55%.



EFE y AFP