Wall Street cierra en verde y registra su mejor semana desde junio

Wall Street cerró en verde este viernes 21 de octubre y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 2,47 % tras una jornada de rebote marcada por los resultados trimestrales y la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) se modere en su política monetaria.



(Lea: El dólar en Colombia cerró la jornada por encima de los $4.900).

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 748,97 puntos, hasta 31.082,56; y el selectivo S&P 500 avanzó un 2,37 % o 86,97 unidades, hasta 3.752,75. El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las empresas tecnológicas, ascendió un 2,31 % o 244,87 enteros, hasta 10.859,72.



El parqué neoyorquino comenzó el día con unas ganancias que se aceleraron al cierre de las operaciones, apoyándose en un reporte de que el banco central estadounidense está preocupado por el impacto de las subidas de los tipos de interés en la economía. Según The Wall Street Journal, se espera que la Fed suba los tipos de interés en un 0,75 % en noviembre pero está valorando la posibilidad de moderar las subidas pronto para reducir el riesgo de una recesión aguda, aunque la inflación sigue siendo una preocupación.



El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que se situaba la mañana de este viernes en 4,337 %, un máximo no visto desde 2008, cedió tras conocerse esa perspectiva, mientras que el del papel a 2 años, que es más sensible a las subidas de los tipos, remitió al 4,48 %.



(Además: Exenciones tributarias en construcción seguirán, informó el Gobierno).



Los inversores reaccionaron a una nueva tanda de resultados trimestrales que fueron peores de lo esperado, muy negativamente en el caso de la tecnológica Snap, que cayó este viernes un 28 %, y en menor medida en el de Verizon (-4,46 %) o American Express (-1,67 %).



Todos los sectores terminaron con avances este viernes, encabezados por los de materiales básicos (3,46 %), financiero (2,92 %), de bienes no esenciales (2,92 %) y energía (2,76 %). Entre las treinta cotizadas del Dow Jones, destacaron por su progreso Caterpillar (6,07 %, JPMorgan (5,25 %), Goldman Sachs (4,60 %) y Dow Inc (4,32 %).



En otros mercados, el petróleo de Texas se situó en 85,05 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro subía a 1.659,40 dólares la onza y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 0,9859.

Bolsas europeas

Las bolsas europeas cerraron este viernes en forma dispar, tras conocerse los resultados de las empresas y los sobresaltos de las tasas de interés. La bolsa de París cedió 0,85%, Milan perdió 0,62%, Madrid bajó 1,29 y Fráncfort 0,29%, pero la bolsa de Londres subió 0,37%.



(Lea: Invertir sus ahorros en dólares: ¿es bueno o malo? Expertos aconsejan).

AFP y EFE