Autoridades de ‘Wall Street’ vigilan la inteligencia artificial

El principal regulador de Wall Street presentará una propuesta de restricciones para los corredores de bolsa y los administradores de fondos que utilizan inteligencia artificial (IA) para interactuar con sus clientes.



La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dará a conocer un plan para erradicar lo que el presidente Gary Gensler calificó de conflictos de intereses que pueden surgir cuando las empresas financieras adoptan estas tecnologías.



La SEC también estudiará la posibilidad de adoptar normas definitivas que obliguen a las empresas a revelar incidentes graves de ciberseguridad.



Según un comunicado de la SEC, las empresas tendrían que evaluar si el uso que hacen del análisis predictivo de datos o de la IA plantea conflictos de intereses y, a continuación, eliminarlos. También tendrían que reforzar sus políticas escritas para asegurarse de que cumplen la norma.



Las empresas financieras llevan años utilizando la IA para la detección de fraudes y la vigilancia del mercado. Más recientemente, la atención se ha desplazado a las recomendaciones de operaciones, la gestión de activos y los prestamos. La SEC quiere asegurarse de que las empresas no antepongan sus intereses a los de los clientes al recomendar operaciones o productos financieros. La propuesta es más amplia que los requisitos existentes para que los corredores actúen en el mejor interés de sus clientes al hacer recomendaciones.



En las últimas semanas, los reguladores han dejado claro que están intensificando la supervisión de la inteligencia artificial. Rohit Chopra, director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, dijo que se van a imponer nuevas restricciones al uso de la IA en los prestamos.



Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, dijo que las entidades financieras deben asegurarse de que estas herramientas no extiendan los sesgos y la discriminación en las decisiones de crédito. La Comisión Federal de Comercio ya abrió una investigación sobre OpenAI Inc., empresa respaldada por Microsoft Corp. y que creó ChatGPT, para examinar si el chatbot plantea riesgos para la reputación y los datos de los consumidores.



La investigación fue dada a conocer por primera vez por el Washington Post. Desde que tomó las riendas de la SEC en 2021, Gensler ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la IA aproveche una gran cantidad de datos para dirigirse a inversionistas particulares y los induzca a modificar su comportamiento a la hora de operar, invertir o abrir cuentas.



La semana pasada, calificó estas herramientas de “la tecnología mas transformadora de nuestro tiempo”, pero advirtió que la concentración de la tecnología en unas pocas empresas, o en unos pocos conjuntos de datos fundamentales, plantea un riesgo que podría conducir a una futura inestabilidad de los mercados.



La SEC también pretende ultimar un plan que obligue a las empresas a revelar violaciones de ciberseguridad significativas.



BLOOMBERG