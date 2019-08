Wall Street no se acomoda a la decisión la Fed

Mientras el presidente de la Fed, Jerome Powell, explicaba el miércoles por qué el recorte de tasas del banco central no debía ser visto como el inicio de un largo ciclo de bajas, los mercados de acciones de Estados Unidos perdían valor a una ritmo de más de 25.000 millones de dólares por minuto.



El asunto puso en duda uno de los mantras más antiguos del manual de Wall Street: "No luches contra la Fed". Los inversores han vendido o comprado acciones durante largo tiempo tomando en cuenta las señales de las decisiones de la Fed de ajustar el costo del crédito para estimular o enfriar la economía.



Sin embargo, por primera vez desde la crisis financiera, los miembros con derecho a voto en el banco central parecieron estar en desacuerdo con su interpretación de los datos financieros, lo que dejó a los inversores tratando de adivinar qué factores mirará la Fed en sus futuras decisiones.



El presidente Donald Trump, que ha estado criticando a Powell por no reducir las tasas de interés lo suficientemente rápido, anunció el jueves intempestivamente la aplicación de un arancel adicional de 10% a bienes chinos, poniendo posiblemente más presión para que el banco central baje el costo del crédito agresivamente.



Powell ha dicho repetidamente que el banco central tomas sus decisiones de manera independiente de los mercados y de la Casa Blanca. El miércoles, describió la baja de tasas de 25 puntos como un "ajuste" de mitad del ciclo, en respuesta a las señales de desaceleración global, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y la inflación por debajo de la meta.



Todo eso, antes de dejar la puerta abierta a nuevas bajas dependiendo de los datos económicos futuros. Durante esos 18 minutos de confusión, el referencial amplio S&P 500 cayó un 1,75%, con una pérdida de capitalización de mercado de 461.700 millones de dólares, de acuerdo a datos de Refinitiv.



Dos miembros del comité de mercado abierto de la Fed disintieron sobre el recorte, la primera vez desde al menos 1998 en que la votación inicial para rebajar el costo del crédito en un ciclo no fue unánime.



Con la Fed dividida en momentos de un desempleo en mínimo de décadas y otras señales de que la economía estadounidense sigue expandiéndose, los gestores de carteras de renta fija y acciones dijeron contar con muy pocas pistas para anticipar el próximo movimiento del banco central más poderoso del mundo.



"Hemos estado tratando de encontrar analogías históricas y simplemente no podemos. Esto genera un mercado muy singular y es una de las razones de por qué tuvo la reacción confusa, si es que no caótica, a la decisión de la Fed", dijo Brian Jacobsen, estratega senior de inversiones de Wells Fargo Asset Management.



Como resultado, Jacobsen dijo que se está enfocando en acciones de alta calidad y bonos corporativos, más que compañías con alguna debilidad en los balances que tradicionalmente se beneficiarían más de una reducción en las tasas de interés.



CARA A CARA CON EL MERCADO

No es la primera vez que Powell tiene un cara a cara con los mercados. En diciembre, Powell reiteró la orientación de la Fed cuando dijo que el plan del banco central de reducir sus tenencias de bonos estaba en "piloto automático".



Aún así, los mercados de acciones se hundieron en una ola de decepción porque no apuntó a más flexibilidad. El mercado ahora está considerando una posibilidad de un 61,2% de que la Fed reduzca su tipo clave de interés en la reunión de septiembre y una chance de 70% de recorte en octubre o diciembre, de acuerdo a CME Group.



Estas altas expectativas de futuros recortes en un momento en que la Fed no ha sido clara sobre su senda futura podría llevar a un declive de 10% o más en el S&P 500 en los próximos meses, si el mercado se decepciona, dijo Phil Orlando, estratega jefe de acciones de Federated Investors en Nueva York.



Al mismo tiempo, Trump ha sido inusualmente locuaz en sus críticas a la Fed y su deseo de más bajas de tasas. "En nuestra opinión en base a los datos por sí solos, la Fed no habría hecho nada", dijo Orlando. "Pero la pregunta que no puedo responder es cuánto lograron penetrar en sus cabezas el mercado y el presidente, y forzarlos a cambiar el curso de la política".