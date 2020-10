Wall Street se recuperó este miércoles

Wall Street cerró con ganancias este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,91% tras la llamada del presidente Donald Trump a que el Congreso apruebe medidas de estímulo concretas para aerolíneas o pequeñas empresas pese a haber suspendido la negociación para un paquete de ayuda multimillonario.



Lea: (Al cancelar paquete de estímulo, Trump ahora quiere ayuda por sectores)

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 530,70 puntos y se situó en 28.303,46 unidades, impulsado por grandes cotizadas como Salesforce (3,89 %), Boeing (3,14 %), Honeywell (2,79 %) y Unitedhealth (2,76 %). El selectivo S&P 500 ascendió un 1,74 % o 58,50 puntos, hasta 3.419,45 unidades; y el índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, avanzó un 1,88 % o 210 puntos, hasta 11.364,60 unidades. Todos los sectores progresaron, encabezados por el de materiales básicos (2,62 %), bienes no esenciales (2,47 %), industrial (2,22 %), tecnológico (1,89 %) y sanitario (1,89 %).



Lea: (Trump suspende negociaciones con demócratas para plan de estímulo)



El parqué neoyorquino tuvo su mejor jornada desde julio al rebotar desde las pérdidas de ayer, provocadas por el anuncio repentino de Trump de que suspendía hasta después de las elecciones del 3 de noviembre las negociaciones con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico por la pandemia.



Los inversores se apoyaron en la posibilidad de que haya un estímulo parcial por los mensajes que publicó horas después, en los que urgía a los legisladores a aprobar de inmediato ayudas a las aerolíneas, a las pequeñas empresas y un segundo cheque de 1.200 dólares para los estadounidenses.



En ese sentido, destacaron las subidas bursátiles de las grandes aerolíneas del país, como United Airlines (4,40 %) y Delta (3,65 %), y otras acciones relacionadas con el sector de la aviación.



"Nadie duda que la economía necesita ayuda, así que parar las conversaciones de estímulo ayer fue mal recibido por los estadounidenses. La marcha atrás de Trump permitió esta mañana que el mercado rebotara, con mayores esperanzas de que haya un estímulo fiscal a porciones", opinó en una nota el analista Edward Moya, de la firma Oanda. No obstante, el experto señaló que un estímulo "a trozos" no le va a ayudar en las encuestas y quizás las negociaciones para un paquete en torno a 2 billones de dólares sean "su última oportunidad", a medida que crece la popularidad de su rival a la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden.



Wall Street también asimiló las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que reveló las expectativas del banco central de que se apruebe un paquete de estímulo antes del fin de año, sin el cual la economía se recuperaría a un ritmo más lento de lo estimado.





EFE