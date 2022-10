Wall Street y bolsas europeas terminan jornada en verde

Wall Street cerró este martes 4 de octubre en verde y el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, ascendió un 3,34 %, continuando así con la tendencia alcista y colocando a los principales índices en camino de extender el buen comienzo de octubre.



(Lea: Twitter acepta la oferta de compra de Musk por US$44.000 millones).

Al cierre de las operaciones en la bolsa de la Gran Manzana, el principal indicador de Nueva York, el Dow Jones, sumó 2,80 % u 825,48 puntos y se situaba en 30.316,32 enteros. Mientras que el S&P 500 registró su mejor ganancia en 2 días consecutivos desde 2020 y cerró con una subida de un 3,06 % o 112,50 unidades, hasta 3.790,93 puntos.



El Nasdaq registró los mayores avances con una subida de 360,97 unidades, hasta 11.176,41. En este indicador también destacaba la subida de un 22,24 % de Twitter, después de que el magnate Elon Musk volviera a poner sobre la mesa su oferta de comprar la compañía por 44.000 millones de dólares. Así pues, el hombre más rico del mundo estaría dispuesto a pagar 54,2 dólares por cada acción.



El precio por acción de la red al final de la jornada era de 52 dólares. Por su parte, las acciones de Tesla -empresa de la que Musk es director ejecutivo- subieron un 2,90 %. Esta nueva tendencia alcista de la bolsa rompe con las pérdidas que se vieron la semana, el mes y el trimestre pasado por los miedos a una posible recesión global.



(Vea: Europa tendría un cargador único para dispositivos electrónico).



“Los mercados bajistas no van en línea recta y aún no hemos terminado de bajar”, dijo Hani Redha, gerente de cartera de PineBridge Investments, en declaraciones recogidas por el periódico económico The Wall Street Journal. “Hemos estado en un mercado bajista todo el año y hemos visto estos repuntes muy típicos del mercado bajista entre medias. Eso es parte del curso”, añadió.



Todos los sectores cerraban en verde y destacaban las ganancias del energético (4,34 %) y el financiero (3,79 %). Entre las treinta cotizadas del índice Dow Jones, las mayores ganancias fueron para Boeing (5,92 %) y Salesforce (5,29 %).



En otros mercados, el crudo de Texas subió a 83,64 dólares el barril y al cierre de Wall Street la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba al 3,639 %, el oro ascendía a 1.734,30 dólares la onza y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 0,9985.

Bolsas europeas

Las bolsas europeas siguieron el martes con ganancias, cerrando la tercera jornada consecutiva en verde apoyadas por una caída de los intereses de los bonos soberanos. La bolsa de París subió 4,24%, la plaza de Fráncfort 3,78% y la de Londres un 2,57%. En tanto la plaza de Madrid ganó 3,14% y en Milán la bolsa subió 3,42%.



(Vea: ONU estima desaceleración del 1,1 % de economía en A. Latina para 2023).

EFE