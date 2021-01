Seguidores de Trump irrumpen en el Congreso de EE.UU.

Lo que inició como prácticamente un trámite para que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, terminó con un caos insólito en Washington, en el que los seguidores de Donald Trump que se manifestaban frente al Capitolio irrumpieron en el edificio, obligando a los legisladores a desalojarlo y detener la sesión, e incluso decretar el toque de queda en la capital del país.



Entre llamados de ‘golpe de estado’ y ‘anarquía’, los demócratas criticaron a los republicanos por impulsar los incidentes. El mismo Biden aseguró que “nuestra democracia está experimentando una agresión sin precedentes”, mensaje en el que calificó los sucesos como casi una “sedición” e “insurrección”.



Y es que antes de que tuviera lugar el asalto de los manifestantes, más de 140 congresistas y una docena de senadores republicanos se alinearon con los llamados de Trump para desafiar los resultados, a pesar de que algunos como el líder de la bancada, Mitch McConnell, alertó de los peligros de no aceptar la victoria de Biden.



Ante esto, la mayor parte de los demócratas acusó al presidente Trump de promover los disturbios: “el Presidente está incitando al terrorismo doméstico”, aseguró el representante a la Cámara, Mark Pocan.



El mandatario, aunque después de la irrupción en el Capitolio tuiteó pidiendo que los manifestantes regresaran a sus casas, mantuvieran una protesta pacífica y respetaran la ley y el orden, su agresivo discurso fue uno de los factores que provocó los altercados.



Al frente de la marcha llamada ‘Save America’, Trump proclamó que “nunca nos rendiremos. Nunca concederemos la victoria”, al tiempo que pidió “detener el robo” de las elecciones, pese a que aún no presentó pruebas de ello.



Además, cuando el vicepresidente, Mike Pence, aseguró que no detendría la certificación de Biden, Trump le acusó de provocar los disturbios. “Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y a nuestra Constitución (...). ¡Estados Unidos exige la verdad!”, dijo.



El suceso dejó imágenes inéditas en el país, y también se saldó al menos con un herido grave en el interior, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Cabe decir que además del toque de queda, el Pentágono llamó a los reservistas de la región, alrededor de 1.100 soldados, para contener las protestas en la capital.



Además, el asalto al Capitolio generó importantes reacciones de todo el mundo. El ministro de relaciones exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, lo calificó de “un ataque grave contra la democracia”, mientras su homólogo alemán, Heiko Maas, pidió a los seguidores de Trump que deben “dejar de pisotear la democracia”. El Gobierno de Reino Unido apuntó a las “escenas vergonzosas en el Congreso de EE. UU.”, mientras que el mismo Pence aseguró que el ataque al Capitolio de Estados Unidos es intolerable.



VICTORIA EN EL SENADO



Mientras ocurrían los sucesos en el Congreso, Biden recibió una buena noticia de cara a su presidencia, la cual asumirá el próximo 20 de enero, pues se confirmó que los dos candidatos demócratas que luchaban por ganar en el estado de Georgia, lograron su asiento.



De esta forma, los demócratas empatarán a 50 legisladores en el Senado, por lo que la vicepresidenta, Kamala Harris, le otorgará una mínima mayoría al partido de Biden. De esta forma, el presidente electo evitará tener que negociar con los republicanos sus principales medidas, pues también cuenta con el control en la Cámara de Representantes.



Esto, según los expertos, dará vía libre para que Biden lleve a cabo los proyectos económicos que propuso en la campaña electoral, entre los que se encuentran subir los impuestos, impulsar mayores planes de estímulo, e impulsar inversiones en energías limpias.



