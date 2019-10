WeWork busca afanosamente nuevo financiamiento

WeWork necesita nuevo financiamiento antes de fines de noviembre para evitar quedarse sin dinero, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. La compañía de oficinas compartidas está tratando de alcanzar los términos de un paquete de financiamiento para aliviar la crisis de efectivo, incluido uno que depende de una inyección de capital, muy probablemente por parte de SoftBank Group Corp., dijo una de las personas, quien pidió no ser identificada por tratarse de conversaciones privadas. Una de las personas dijo que se espera un acuerdo en las próximas dos o tres semanas. Los analistas habían estimado previamente que la compañía se quedaría sin dinero a mediados del próximo año.



La matriz de WeWork, We Co., había contado con una oferta pública inicial -y un préstamo de 6.000 millones de dólares supeditado a una OPI exitosa- para satisfacer sus necesidades de efectivo, pero ese plan se deshizo en medio de las dudas sobre su rentabilidad futura.



Los nuevos codirectores ejecutivos de la compañía han pasado a recortar costos y escindir negocios, en un esfuerzo por frenar su desangre de efectivo. Los precios de los bonos de la compañía subieron desde mínimos históricos, en medio de informes de conversaciones financieras. Sus notas senior no garantizadas, con vencimiento en 2025, subieron 1,125 centavos por dólar a alrededor de 83,5 el viernes a las 9:40 am en Nueva York, luego de caer a tan solo 81,25 centavos el jueves, según datos de negociación de bonos de Trace.



Los bonos de WeWork, que cotizaron por encima de su valor nominal hace menos de un mes, se han hundido a niveles de estrés financiero durante el mes pasado, cayendo más de 20 centavos por dólar en medio de las crecientes preocupaciones por la situación de efectivo de la compañía.



Fitch Ratings y S&P Global Ratings han reducido aún más la calificación crediticia de WeWork por cuestiones de liquidez. JPMorgan Chase & Co. lidera las conversaciones de financiación y está considerando hacer una gran contribución, informó el Financial Times este viernes, citando a personas informadas sobre el asunto. Un representante de WeWork no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.





