Xiaomi revoluciona el mercado con sus cámaras para smartphones

La tecnológica china Xiaomi lanza al mercado este mes el primer móvil con una cámara de 108 millones de píxeles, casi el doble de capacidad que los 64 megapíxeles del XT de Realme, hasta ahora el récord en el sector, y 9 veces más que los 12 megapíxeles del S10 de Samsung o del Iphone 11 de Apple.



Lea: (El Mi 9 de Xiaomi ya está disponible en las tiendas del país)

La presentación para Europa del modelo Note 10 de Xiaomi ha tenido lugar este miércoles en el palacio Duques de Pastrana, en Madrid, ante varios centenares de periodistas europeos, un día después de que la empresa presentara un modelo similar (CC9 Pro), también con una cámara de 108 megapíxeles, para el mercado chino.



Lea: (Llega a Colombia la nueva apuesta de Xiaomi: el Redmi Note 7)



Otra empresa china, Realme, lanzó hace dos meses su modelo XT con 64 megapíxeles, un año después de que Sony batiera el récord con 48 megapíxeles en su modelo IMX586, por encima de los 41 megapíxeles de algunos modelos de Nokia o de los 40 de otros de Huawei.



El nuevo móvil estandarte de Xiaomi tiene seis cámaras de fotos: cinco traseras de 108, 20, 12, 5 y 2 megapíxeles, respectivamente, y una frontal (pra selfis) de 32 millones de píxeles.



La directora global de mercadotecnia de Xiaomi, Abi Go, ha destacado que las fotos realizadas con este móvil tienen resolución suficiente para ser imprimidas en tamaño de vallas publicitarias. Go también ha resaltado el "zoom" (enfoque) digital del Note 10, que alcanza 50 aumentos, y "es como tener un telescopio en nuestro bolsillo".



El precio del Note 10 será de 549 euros en la versión de 128 GB de almacenaje y de 649 euros en la versión Pro, de 256 GB, en ambos casos con 6 GB de RAM. La versión Pro incluirá un objetivo de 8 piezas en la cámara principal, frente a las 7 piezas de la versión estándar.



La pantalla de este móvil es curvada y de 6,47 pulgadas, mientras que la batería alcanza los 5.260 miliamperios hora (mAh), un almacenaje de carga eléctrica por encima del de sus competidores. Durante la presentación, Go ha hecho continuas comparaciones con los móviles que considera rivales del nuevo Note 10. Así, por ejemplo, según ha explicado la directiva de Xiaomi, el Iphone 11 Pro Max (el móvil más avanzado de Apple) tiene una capacidad de carga eléctrica de 3.650 mAh y el Galaxy Note 10+ de Samsung tiene 4.300 mAh, mientras que el precio de estos supera los 1.250 y los 1.100 euros, respectivamente.



En el evento europeo de Xiaomi también han sido presentados otros modelos de móviles, como la serie Redmi Note 8T, cuya cámara principal tiene 48 megapíxeles, y cuentan con procesadores Qualcomm Snapdragon, al igual que el Note 10.



Los Redmi Note 8T, con pantalla de 6,3 pulgadas y 4.000 mAh de batería, saldrán a la venta en la versión de 4 GB de RAm y 64 GB de almacenamiento por 199 euros este viernes en España e Italia, el día 13 en Francia, el 15 en Alemania, y más tarde en Reino Unido y Benelux.



La jefa global de mercados regionales, Sally Liu, ha indicado que del modelo de gama media previo (Note 7) fueron vendidas 25 millones de unidades y de todas las series Redmi se superaron los 100 millones.



También ha sido presentada en el evento la salida a la venta de los primeros televisores Xiaomi para Europa. Los modelos de televisión 4S y 4A, con sistema operativo Google Android 9 Pie, se venderán en España desde el 25 de noviembre, por 179 euros en tamaño 32 pulgadas; 349 euros en 43 pulgadas, y por 449 euros (con oferta de lanzamiento hasta el 2 de diciembre por 399 euros) en 55 pulgadas.





EFE