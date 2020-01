¡Ya es oficial! Reino Unido ya no hace parte de la Unión Europea

El Reino Unido salió oficialmente este viernes de la Unión Europea, tres años y medio después del referéndum en que 52% de los británicos votó a favor del Brexit con el deseo de recuperar la plena soberanía.



(El Reino Unido pone fin a su historia en la Unión Europea).

A las 11:00 p.m. hora local, medianoche en la Europa continental, el Reino Unido se convirtió en el primer país que abandona el bloque europeo, entre los gritos de "ílibertad!" de los partidarios del Brexit y la tristeza de sus detractores.



¿Qué cambia a partir de ahora? Los intercambios comerciales diarios entre el Reino Unido y la UE continuarán como ahora hasta finales de 2020. Durante este período de transición de 11 meses, Londres y Bruselas negociarán su futura relación. Hasta entonces hay, sin embargo, algunos cambios prácticos. Se los contamos.



66 MILLONES DE HABITANTES MENOS



La Unión Europea pierde por primera vez a un Estado miembro, que además es uno de los países más ricos del bloque y una potencia militar. Con la partida de 66 millones de habitantes, la población de la UE pasa a aproximadamente 446 millones. Su territorio disminuye en un 5,5%. Si un día el Reino Unido decidiese regresar al club europeo, tendría que someterse al procedimiento normal de adhesión.



LAS INSTITUCIONES



En Bruselas, la retirada de la bandera del Parlamento Europeo simboliza un cambio muy real: el Reino Unido abandona la UE y se convierte en un "tercer país".



Ninguno de los 73 eurodiputados británicos elegidos en mayo ocupa ya un escaño. 46 se reservaron para futuros Estados miembros y 27 se redistribuyeron a otros países del bloque.



Londres ya no tiene derecho a tener un comisario europeo, aunque, tras las últimas elecciones europeas, ya carecía de uno por decisión del primer ministro británico Boris Johnson.



El 'premier' británico ya no participará en las cumbres europeas, y los miembros de su gobierno no asistirán a las reuniones ministeriales.



Como ciudadanos de un país extranjero, los británicos no pueden optar a ser funcionarios en Bruselas. Muchos de los actuales, que sí pueden continuar sus carreras profesionales, adquirieron no obstante la doble nacionalidad.



El Reino Unido, el segundo mayor contribuyente neto al presupuesto de la UE después de Alemania, seguirá pagando hasta el final de la transición.



Hasta el final de este período, inicialmente previsto hasta el 31 de diciembre pero prorrogable, el Reino Unido sigue bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE.



Sin embargo, los tres jueces británicos de esta institución abandonaron ya sus funciones, pero no así la abogada general de este país que sigue en su puesto a la espera de un sucesor.



DERECHOS DE LOS CIUDADANOS



Según la ONU, alrededor de 1,2 millones de ciudadanos británicos viven en un país de la UE, principalmente en España, Irlanda, Francia, Alemania e Italia.



Según la oficina de estadísticas británica, 2,9 millones de ciudadanos de los otros 27 países de la UE viven en el Reino Unido, o sea alrededor del 4,6% de la población.



En virtud del acuerdo de retirada, los expatriados radicados a ambos lados del Canal de la Mancha antes del final del período de transición conservan sus derechos de residencia y de trabajo en el país de acogida.



Los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido deben registrarse para beneficiarse de estos derechos. Para los británicos que viven en la UE, los procedimientos cambian de un país a otro. La libertad de circulación se aplica hasta fines de diciembre de 2020. Los detalles de los derechos recíprocos se negociarán a partir de ahora.



LAS NEGOCIACIONES



El Reino Unido ha pasado varios años negociando los términos de su partida con el equipo de la Comisión Europea dirigido por Michel Barnier. Pero las negociaciones entran ahora en una nueva fase.



El negociador europeo Michel Barnier presenta el lunes su mandato de negociación para la futura relación, especialmente a nivel comercial.



