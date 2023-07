Los lugares de Estados Unidos en los que no es necesario saber inglés

Estados Unidos es uno de los destinos más apetecidos por los colombianos, bien sea para residir, para hacer turismo o para vacacionar.



(Vea: La comunicación vocal nació hace 400 millones de años, según estudio).

Hace algunos años, tomar la decisión de ir o no ir dependía del nivel de inglés que una persona manejara, era casi un requisito.

Seguro recuerda las películas y telenovelas en las que se retrata la típica escena en la que el latino llega a la oficina de migración a solicitar la visa y el funcionario habla en inglés, hace algunas preguntas y el solicitante no entiende y le niegan la solicitud. Esta era la idea general: “si no hablas inglés no podrás visitar EE. UU.”.



Lo cierto es que, a pesar de que el inglés es el idioma oficial, con el fenómeno de la migración muchos hispanoparlantes se han tomado varias lugares y el español se ha convertido en la principal forma de comunicación en algunas zonas del territorio.



Justamente, la lengua materna ha sido desplazada en la mayoría de estados fronterizos y sureños en los que hay más hablantes de habla hispana que de inglesa.



(Vea: Medellín se prepara reunir a expertos en comunicación política).



Según informa The Hispanic Cuncil, para 2026 habría 32 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.



En esta mismo sentido, el más reciente censo realizado por el gigante norteamericano, informa que en 43 de los 50 estados el 13.5 % de la población habla español.



Estas serían los estados en los que se habla con mayor frecuencia en español:

- California

- Texas

- Florida

- Nueva York

- Illinois

- Arizona

- Colorado

- Nevada



Los últimos cinco han experimentado recientemente un auge del español.



(Vea: El contexto actual estaría acelerando la relevancia de la comunicación).



PORTAFOLIO