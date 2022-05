Inversión en conectividad para la equidad

Muchos son los retos que tendrán que afrontar los nuevos gobernantes de nuestro país, incluyendo el de consolidar los avances en conectividad y apropiación del uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) en todos los rincones de Colombia.



El más reciente informe trimestral del Ministerio de las TIC evidencia una mejora importante en el acceso y en la calidad de la banda ancha tanto fija como móvil.



Colombia cierra 2021 con más de 38 millones de usuarios de internet móvil, en donde 8 de cada 10 conexiones se realizan por medio de la tecnología 4G, así como 8,4 millones de conexiones fijas al hogar, en las cuales la velocidad de acceso se ha cuadruplicado en los últimos 2 años.



Estos avances, resultado de las acertadas políticas del gobierno, son un buen tributo al Día Interamericano de la Comunicación que se celebró esta semana, no sin reconocer que aún son muchos los compatriotas, en las zonas rurales, los más vulnerables económicamente hablando, las mujeres e inclusive las MiPymes, que están relegados en el acceso a estas herramientas y a las oportunidades y la competitividad que llevan consigo.



La Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), en su documento Un nuevo acuerdo: Invertir en nuestro futuro. Recomendación de política pública para cerrar la brecha de banda ancha de 2018, justamente resalta la importancia de que los gobiernos hagan que la tecnología esté a la disposición y promuevan el uso intensivo al internet por parte de todos los ciudadanos.



Superar la actual brecha de conectividad y digitalización de la economía colombiana, tiene que ser una obsesión nacional y para nuestro próximo gobierno. Para esto es preciso entender que el sector de las telecomunicaciones requiere de unos pocos actores saludables en términos financieros, como lo demuestran las tendencias internacionales, dispuestos a invertir y competir abiertamente en el mercado sin procurar prebendas ni beneficios.



Si bien en Colombia se han logrado importantes avances en la conectividad y la calidad de los servicios en los últimos años, el país no ha logrado retomar la posición de liderazgo que le corresponde y que una vez tuvo en la región. Más preocupante aún, Colombia hoy nuevamente está quedando por fuera de la foto de los países de la región que ya avanzan con el despliegue de las redes 5G.



El nuevo Gobierno deberá entonces encontrar de inmediato la forma para recuperar ese tiempo perdido, subastando las licencias de 3.500 MHz con bandas de 100 MHz de ancho y a costos competitivos con el resto de la región, asegurando el apagado acelerado y ordenado de las redes de 2da y 3ra generación, y ofreciendo la estabilidad jurídica necesaria para las billonarias inversiones requeridas. Una sociedad habilitada digitalmente no solo contribuirá a cumplir el principal reto de la sociedad de producir cada vez más en forma sostenible, sino también a distribuir mejor la riqueza generada.



JUAN CARLOS ARCHILA CABAL

Presidente América Móvil Colombia