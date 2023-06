Juntas ambidextras

Las juntas directivas están bajo una presión significativa por estos días, quizás semejante en magnitud, aunque por distintas causas, a la que vivieron comenzando la pandemia superada. Eso concluimos en una sesión que acompañé recientemente para los miembros de las juntas directivas de empresas que integran un conglomerado Latinoamericano, presente en varios países y negocios.

Si bien la pandemia permitió aprendizajes, y acumulación de experiencia a directorios y ejecutivos, las circunstancias ahora son distintas. La situación actual es compleja, pero no excepcional como el evento sanitario, por lo cual no existe una razón tan profunda que justifique entrar en parálisis temporales o esperas indefinidas. En otras palabras, no hay una causa poderosa para que la junta directiva aplace su labor.



Economías lentas, inflación persistente, capital costoso, incertidumbres políticas, y una incómoda sensación de temor ante un abanico de riesgos tan amplio, son algunos de los factores que convergen en varios países de América Latina para elevar las exigencias presentes a las juntas directivas.



Concluimos también, con estos directores, que una de las mayores exigencias para las juntas directivas parece surgir de la necesidad de encontrar, en el ejercicio de su labor bajo estas circunstancias, el balance adecuado entre algunos roles y actitudes en su relación con el equipo ejecutivo, así como en la gestión de las decisiones que llegan a sus manos.



Para con el equipo ejecutivo, por ejemplo, es retador para la junta directiva balancear control y cesión de autonomía de tal manera que la gerencia no pierda flexibilidad para navegar la volatilidad, así como ser crítica con los resultados sin deteriorar la confianza. Igualmente, indagar a profundidad cada alternativa o propuesta que le presentan sin desmotivar la generación de iniciativas desde los ejecutivos, y aportar contexto de manera estructurada y reflexiva procurando no generar sesgos o distorsiones en las discusiones.



Desafiante también balancear formalidad y agenda en las reuniones con la necesidad literal, para ejecutivos y directores, de desahogarse sin libreto durante las crisis coyunturales, y simplemente hacerse compañía. También en los directorios se experimenta la soledad del poder y la impotencia humana.



Respecto a las decisiones que se le presentan a la junta directiva, tres disyuntivas manifestaron estos directores como frecuentes en estos tiempos: la necesidad de asumir riesgos y el deseo de obrar con prudencia, la exigencia de velocidad y la intención de analizar con diligencia, y la más clásica de todas, la demanda de reacciones al corto plazo sin perder de vista el largo plazo. Las sesiones de junta directiva, por fuerza o voluntad, evolucionarán hacia foros verdaderamente estratégicos donde directores y ejecutivos ponen a prueba su madurez, experiencia y ambidiestrismo.



CARLOS TELLEZ

carlos@carlostellez.co