La batalla táctil

La batalla por vender teléfonos móviles en el mundo cada vez se recrudece más. Por el momento, la última conquista la logró Apple, pues de acuerdo con Gartner, una de las principales consultoras de mercados, en el último trimestre del 2020 la marca de la manzana consiguió que uno de cada cinco smartphones vendidos durante ese periodo fuera un iPhone.



(Los smartphones, entre caídas y lanzamientos, sobreviven la pandemia).

De hecho, del total de 1.347.869 teléfonos que se facturaron en el año, Apple y Xiaomi fueron los únicos dos fabricantes de los cinco primeros que experimentaron un crecimiento, con 199.847 y 145.802 unidades vendidas, respectivamente.



Samsung, por su parte, registró una caída interanual de 14,6% en el 2020, aunque eso no le impidió ir al frente de la pelea mundial, pues sigue siendo el número uno en ventas con 253.025 unidades, y lograr una cuota de mercado del 18,8%. Eso sí, la competencia no se lo puso fácil, con importantes cifras desde Xiaomi, OPPO y Vivo, marcas que se volvieron más agresivas en los mercados globales.



(Niños con smartphones, abren un nuevo mercado para los anunciantes).



Otro de los gigantes de la contienda, Huawei, no tuvo tan buenas noticias, pues la prohibición del uso de aplicaciones de Google pareció perjudicarla, ya que registró la mayor caída entre las cinco principales marcas, al vender 182.610 unidades, con lo que pasó de tener en el 2019 un 14,3% del mercado, a un 8,9% al final del 2020.



Pero esta batalla se libra en cada mercado. En Colombia, la radiografía de la consultora Canalys muestra a Samsung como líder durante todo el año, con más del 30% de la participación. Pero Xiaomi es otro de los protagonistas en el país, pues en el tercer trimestre del ejercicio, uno de cada cinco smartphones vendidos fueron de esa marca. Es la única del ‘Top 3’ que ha logrado crecer a pesar de la pandemia en todos los trimestres del año, y solo en el tercero subió... ¡un 777%!



Según Zoe Zhang, gerente de Marketing de Xiaomi para América Latina, el 2020 fue uno de los años más retadores tanto para la industria tecnológica como para los diferentes sectores de la economía. “Es innegable que la pandemia impulsó a las empresas a reinventarse y afrontar su negocio de una mejor forma, aprovechando los factores que brinda la innovación y la tecnología para lograr una cercanía con sus consumidores, así como seguir operando a nivel global a pesar de las limitaciones y cambios tanto reglamentarios y también gubernamentales”, dice.



Según Canalys, Xiaomi logró un crecimiento anual del 203% en despachos durante el cuarto trimestre del 2020, acercándose cada vez más al primer lugar en el país.



”Además de consolidarnos como la segunda marca en Colombia, crecimos en el último trimestre del año pasado alcanzando una cuota de mercado de teléfonos inteligentes del 21% a nivel nacional. En el caso de América Latina, Xiaomi sigue siendo la cuarta compañía del sector, con una participación del 9% y un destacado crecimiento anual del 215%. Somos la única que incrementó cifras durante este mismo periodo entre el ‘Top 5’ de jugadores con mayores despachos a nivel regional”, agrega Zhang.



En general, durante el tercer trimestre del 2020, el mercado mundial de teléfonos móviles logró vender 353,6 millones de smartphones, lo que supone una disminución del 1,3%, según un estudio de International Data Corporation (IDC).



LAS MARCAS ENTRANTES



Pero esta contienda no se da simplemente entre los jugadores actuales, y en Colombia el mercado tampoco se detiene. El año pasado llegaron nuevas marcas

–Realme, Vivo y Coolpad, entre otras–, y lo hicieron con buen pie a pesar de la competencia. Según David Gutierrez, PR manager de Realme en Colombia, el auge de las ventas en los más de 61 mercados en los que la marca opera es consecuencia de un ambicioso plan de expansión que, en Latinoamérica, fijó a Colombia como el primer país en recibirla. Y gracias a los buenos resultados obtenidos el año pasado, planea para el 2021 mantener el avance, con un alza sostenida mes a mes con un pico del 208% entre octubre y noviembre pasados.



De acuerdo con Gutiérrez, Realme lanzará en la región la Serie 8 de su teléfono inteligente, lo mismo que un robusto portafolio de productos y dispositivos AIoT. “La llegada de nuevos fabricantes refresca un mercado dominado por las marcas más tradicionales de la industria. Las innovadoras propuestas amplían la variedad de opciones y los gustos, y el principal beneficiario es el usuario final”, señala.



Vivo, otro de los fabricantes que llegaron a Colombia, inició operación en el país en agosto del 2020 y cerró el año con más de 30.000 nuevos usuarios, lo que significa una participación de mercado de entre el 5% y el 6,5%. “Contamos con una fuerza de ventas de más de 200 colaboradores, lo mismo que mesas de experiencia en más de 150 puntos a nivel nacional, y comunicación constante en medios digitales, en alianza con nuestros canales comerciales (retail, operadores, e-commerce y mayoristas). Esperamos fijar bases sólidas para enfrentar los retos del 2021”, dice Juan Camilo Velandia, gerente de Canal Retail de Vivo Colombia.



Según Velandia, el país es un mercado llamativo para el negocio de telefonía móvil gracias a una población robusta y hábitos de consumo muy orientados hacia los celulares. “Es muy competido y maduro, y mantiene una constante de cambio e innovación. Sin embargo, el número y proporción de compañías ha permanecido estática por mucho tiempo y, de hecho, identificamos que las tres principales tienen más del 70% de la torta, creando la necesidad de nuevas opciones”, apunta.



El directivo agrega que los teléfonos de entrada, los básicos, ya no se llevan la mayor parte de las ventas y que, por ello, el mercado es amplio y en él hay cabida para todos. “Indiscutiblemente, la gran puja seguirá siempre en las ofertas, sobre todo alrededor del límite del IVA, que para el 2021 es de $797.900”, explica.



Por los lados de Samsung, el 2020 fue un año de lanzamientos. La marca coreana cuenta con un portafolio de más de 20 productos, incluido su tercer equipo plegable: el Galaxy Z Fold 2, que se sumó al Z Flip.



“El balance es positivo. Samsung mantuvo local y globalmente la posición número uno en ventas de móviles, lugar que ocupamos en el país desde hace nueve años.

Esperamos que todas las entidades involucradas en el desarrollo de la tecnología 5G puedan tener avances concretos en el 2021, para que los colombianos puedan disfrutar de esta tecnología lo más pronto posible. Acabamos de lanzar la familia Galaxy S21 y la mayor parte de presentaciones de este año incluirán sus innovaciones, incluso en las gamas de entrada”, señala Camilo Hurtado, marketing head IM de la compañía.



“El mercado colombiano se está consolidando como uno de los más importantes de la región –agrega–. Prueba de ello es que varias compañías han escogido al país para iniciar su proyecto. No tendrán un camino fácil de recorrer, pues contamos con un portafolio soportado por un ecosistema inteligente en el que el celular actúa como el control remoto”, resalta el directivo de Samsung.