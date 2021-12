La brecha de la IED

En medio de la amplia liquidez global y las bajas tasas de interés que rondaron el 2021, vale la pena revisar cómo ha sido la dinámica de la inversión extranjera directa (IED) en Colombia y si esta ha acompañado el proceso de consolidación de la actividad.



De acuerdo con las cifras de la balanza de pagos dadas a conocer recientemente por el Banco de la República, la inversión que llegó al país con corte al tercer trimestre fue de US$ 7.160 millones. Si bien la cifra se acerca a la del 2020 de US$ 7.459 millones, aún está lejos de retornar a los niveles prepandemia, ya que al comparar con el promedio de los tres primeros trimestres de los 4 años previos al surgimiento de la covid (2016-2019), el monto ya bordeaba los US$ 9.000 millones. Con estas cifras, los resultados no parecen ser tan positivos.



En términos sectoriales, la construcción, el comercio y el transporte parecen avanzar a buen ritmo y estar más cerca de los niveles prepandemia, sin embargo, las actividades de suministro de servicios públicos, minería y en particular petróleo, concentran la mayor parte del rezago. Este último incluso, tiene una caída de 25% de inversión frente al mismo periodo de 2020. Es decir, a pesar de que el precio promedio del crudo de los US$ 70 por barril es considerablemente mayor a los US$ 43 en promedio registrados en el 2020, este no ha sido un aliciente suficiente para motivar la llegada de inversión al sector.



En esta brecha energética de la IED, muchos factores entrarían a confluir como la transición energética por el cambio climático o la incertidumbre en la demanda de crudo en medio de nuevas variantes del virus. Pero otros aspectos locales, como la discusión de la reforma tributaria, e incluso el inicio de la carrera presidencial, también pudieron ser decisivos.



Todavía restan por conocerse las cifras del último trimestre del año, pero en todo caso existe un rezago importante de la IED. Si en este último trimestre llegaran cerca de US$ 3.000 millones, similar al monto registrado en el primer trimestre de 2020, el 2021 cerraría cercano a los US$ 10.300 millones, cifra que dista bastante de los US$ 13.000 millones, recibidos en promedio entre el 2016 y el 2019.



Hacia adelante, con una dinámica de IED menor a la esperada, se abre la discusión si la brecha negativa de estos recursos es consecuencia de la pandemia y por ende temporal, o por el contrario empieza a relacionarse con factores energéticos más estructurales. Bajo estas condiciones, el déficit externo estará altamente dependiente de la llegada de recursos de capital, y la devaluación de la moneda llegaría para quedarse. Finalmente, la reactivación de la economía continuaría atada a factores internos, y en especial al consumo.



CAROLINA MONZÓN

​Gerente de Investigaciones Económicas para Itaú Colombia