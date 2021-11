La ‘doble jornada’ femenina

Hace pocos días el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut) correspondientes a los años 2020-2021.



Uno de las conclusiones más dramáticas de este análisis es que las colombianas dedican más del doble de su tiempo a actividades de trabajo no remunerado que los hombres.



En el período analizado las mujeres destinaron en promedio 7 horas y 46 minutos a estas actividades como servicio doméstico, cuidado de niños y adultos, limpieza y administración del hogar.



De hecho, la medición del Dane confirma que, en comparación con la encuesta de hace cinco años, las colombianas pasan ahora casi una hora adicional diaria a estos trabajos no remunerados mientras que sus contrapartes masculinas han reducido esa destinación en unos 18 minutos.



En simultánea, la mujer dedica menos tiempo a actividades que le generan beneficios económicos que el hombre. No sorprende entonces que la llamada ‘doble jornada’ de las colombianas- esto es, la sumatoria entre el tiempo a actividades no remuneradas y a trabajo pago- llegue a las 13 horas y media diarias en comparación con 10 horas y 42 minutos de los hombres.



Esta fotografía del uso del tiempo en los hogares colombianos se ha complicado por la pandemia, cuyos confinamientos y cierres de colegios impactaron desfavorablemente la participación femenina en la economía. Esta brecha de género ratifica la urgencia para acelerar un efectivo retorno a la presencialidad de los colegios. Las condiciones de ese regreso- por ejemplo, con mucha informalidad y vulnerabilidad- es asimismo parte de la problemática.



Los reportes de empleo muestran que ese retorno femenino a los puestos de trabajo sí se está presentando ante la reapertura total pero el rezago se mantiene.



Un mayor equilibrio dentro del hogar sí demanda una serie de políticas públicas de distinto corte.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda