La EPICC o EPCC y la CRC

La Economía Política de la Comunicación y la Cultura (EPCC) o Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (EPICC) es una vertiente de los estudios sociales con muy poca resonancia en Colombia. Los cultores de la investigación social en estos campos, con fuertes imbricaciones con las Telecomunicaciones y las TIC, han sido más bien escasos. De hecho, este columnista, empezó a vincularse a los círculos académicos con estas temáticas hacia comienzos del s. XXI y en esa época el nombre rutilante era el de Enrique Carlos Angulo cuyo texto 'Banda Ancha para La Educación y La Paz', escrito en 2.007 sigue teniendo una enorme vigencia y es fuente de consulta para muchos.



No quiero dejar pasar por alto la mención al gran maestro que fue Enrique Carlos con una frase de un artículo de 2.003: “Seguimos esperando una estrategia nacional de Tecnologías de la Información, con ambiciones. Que nos permita avanzar hacia redes de banda ancha o alta velocidad que actúen como verdaderas locomotoras de arrastre para otros sectores de la economía”.



El faro para todos los cultores de esta temática era y sigue siendo, con matices, la enjundiosa trilogía del profesor Manuel Castells 'La Era de la Información' cuyos tres libros 'La Era de la Información', 'El Poder de la Identidad' y 'Fin de Milenio' significaron el entender que era eso de la Sociedad de la Información que nos debía dar paso a la Sociedad del Conocimiento, término utilizado por primera vez por el destacado abogado y gurú del management, Peter Drucker. Hay una pléyade de autores que valdría la pena mencionar, pero esta columna se volvería un bodrio bibliográfico. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar al filósofo Zygmunt Bauman, cuya obra entendió y tejió los vericuetos que comenzaron a entrelazarse entre la economía, la política, la comunicación y la información, con la aparición de la internet.



Aquí, en este punto, valga la pena decir que son muy pocos los programas académicos que nos ayuden a entender esta nueva situación y todas sus correlaciones. Y, por ende, los profesionales y académicos no abundan. Por eso es que hay que relievar la tarea del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado y felicitarlos por la obra, presentada a finales del año pasado 'Las TIC y la Sociedad Digital. Doce años después de la Ley' que aporta una buena investigación a un sector ávido de literatura que nos permita entender mejor el panorama de las Telecomunicaciones y las TIC.



Hay que aplaudir la iniciativa de la Universidad del Rosario de apoyar la compilación de una serie de artículos que dieron paso a la obra “Economía política de los medios, la comunicación y la información en Colombia” cuyos editores fueron los profesores Diego García Ramírez, Juan Ramos Martín y Daniel Guillermo Valencia, a quienes agradezco que me hayan hecho llegar un ejemplar a Valledupar.



Esta obra marca el inicio de una discusión seria, desde el ámbito universitario, de la EPICC o EPCC. Valga aclarar que EPICC es un término acuñado por investigadores de América Latina y que EPCC es el término más usado a nivel internacional. Y creo que las razones para agregar Cultura, en nuestro caso, son obvias. Con un país como el nuestro que ya es el cuarto en horas de uso de redes sociales para encontrar información, según un estudio de Hootsuite junto a We Are Social, mencionado por Portafolio. (https://bit.ly/3uF1DY7)



Colombia necesita más académicos que nos hagan entender que es la brecha digital, la brecha cognitiva, el analfabetismo digital, la imperiosa necesidad de la implantación de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) y todos estos temas. Como diría Guillermo Santos Calderón, necesitamos más investigadores como Enrique Carlos Angulo en el país. Necesitamos más analistas en estos temas y menos en gadgets o convirtiéndose en 'tiktokeros'.



Es por todo lo anterior que deploro que no haya sido escogido Francisco Castro Córdoba como comisionado de la CRC y que el Departamento de la Función Pública haya escogido a Lina María Duque del Vecchio, a quien el único lunar que debo anotarle es que estaba dentro de la Comisión. Por lo demás, la doctora Duque, tiene una muy brillante hoja de vida para ser comisionada, sin la abundante experiencia y formación de Francisco, pero con los méritos suficientes.



Valga la oportunidad para reiterar la necesidad de una absoluta independencia de nuestro ente regulador que hoy en día no la tiene y la necesidad de revisar las exigencias de calidades para escoger comisionados. Con toda la sapiencia de Enrique Carlos Angulo nunca hubiera podido ser comisionado por la cantidad de exigencias. Es más fácil ser ministro, si se cuenta con el apoyo político que ser comisionado o viceministro de la cartera del sector.



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales

Twitter @puertodigital