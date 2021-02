La era del delantal

Tan pronto comenzó a moverse la maquinaria de la economía del país con la reapertura del comercio tras el encierro obligado, Patricia Vélez empezó a percibir una demanda inusual de vajillas y vasos en Ambientes, su tienda de accesorios de Bogotá. Al mismo tiempo, Miguel Pardo, gerente general de Sodimac Colombia (nombre detrás de Homecenter), identificó un “apetito gigantesco” por los temas de cocina, dado que ese espacio de la casa se volvió un lugar de encuentro de la familia en momentos en que hay restricciones.



(Gastronomía busca recuperar las noches y fines de semana).

También Rodrigo de Angulo, director comercial de la tienda de comercio electrónico Linio, registró un incremento extraordinario de ventas de juegos de ollas de acero, mientras que Tulio Zuloaga, uno de los influencers en asuntos gastronómicos seguido por más de un millón de personas en Instagram y 2,5 millones en Facebook, tuvo que transformar su programa Fácil cocina para los que no cocinan ante la inusual petición de sus seguidores de recetas cotidianas que les permitieran aprender a preparar todo tipo de platos sin necesidad de ser experto.



Isabel Hernández, a su turno, tuvo que redoblar esfuerzos en Telaio –una compañía que trabaja en el diseño y la comercialización de productos textiles para el hogar situada en Chía–, para elaborar un producto cuyo requerimiento era cada día mayor: los delantales de cocina. “Las ventas de estos accesorios, lo mismo que manteles, individuales y coge-ollas hicieron que, por fortuna, se reactivara el mercado”, señala la propietaria de la marca, que surte a grandes superficies, como Home Sentry. “La coyuntura hizo que los colombianos potenciaran sus vivencias en casa y buscaran disfrutar mucho más de su estadía en el hogar”, añade.



No cabe duda: una tendencia nueva ha llegado a una buena mayoría de casas en Colombia, alimentada por el recogimiento forzoso producto de la pandemia. “En vista de no poder salir a comer fuera, llevar el restaurante a la casa de cada uno de nosotros fue una solución. Se nos disparó la demanda en accesorios como vajillas, vasos, copas y cristalería que antes no se veía”, dice el gerente general de Sodimac Colombia.



Sobre este dinamismo de la categoría coincide Jandir Brock, director para Latinoamérica de Tramontina, reconocida marca de artículos para cocina. “Cuando las personas empezaron el confinamiento, se dieron cuenta de que faltaban utensilios”. Por eso, al comienzo de la pandemia, se vio la necesidad de incrementar la contratación de personal para los despachos con el fin de atender los pedidos por su plataforma.



“Crecimos más de 150% en marzo frente a febrero del 2020, porque el consumidor se dio cuenta de que necesitaba los productos y, ante el cierre de las tiendas, las ventas virtuales se dispararon”, explica Brock.



En Homecenter, los juegos de ollas de acero inoxidable fueron los que tuvieron mayor repunte, y también se ha presentado un alto pedido por los moldes. “Parece que todos se dedicaron a la repostería”, anota su gerente.



“Las personas, al pasar más tiempo en su casa, han encontrado mayor utilidad en adecuar sus espacios para tener mayores comodidades, y por eso identificamos que muchos están rediseñando sus gastos para tener todo lo que les permita estar bien. En el caso de los artículos de cocina, desde marzo sus ventas se duplicaron en Linio”, asegura su director comercial.



La nueva era del delantal ha comenzado a ser identificada por los grandes jugadores del mercado. En Linio, los productos más vendidos son lo que se utilizan para la preparación de bebidas y de alimentos y, además, la mayoría de las compras las realizan los hombres entre 30 y 35 años, quienes para diciembre están comprando más del 80% de los productos de la categoría, por encima de las mujeres. Junio (13%), julio (17%) y noviembre (13%), son los meses en los que más ítems se han vendido en la categoría de cocina a través de esta plataforma.



El ‘top’ cinco de los artículos para preparar alimentos vendidos entre marzo y diciembre en Linio está compuesto por la freidora sin aceite, la batería de ollas de seis piezas y a presión, el hervidor de huevos y la batidora eléctrica.



Pero el diseño también cuenta en la tendencia. “Lo que nosotros más vendemos son aparatos que facilitan la vida a la hora de cocinar, como una mandolina, pero definitivamente hay una gran demanda por artículos que permitan una presentación sorprendente en la mesa, como la combinación de vajillas, vasos y copas de diferentes formas y colores”, señala a su vez Patricia Vélez, propietaria de Ambientes.



“La experiencia culinaria en casa se ha duplicado y ya no se vive solo en restaurantes, sino que también se hace en casa”, advierte a su turno Tulio Zuloaga, quien desde abril comenzó a publicar una receta diaria, al tiempo que remodeló su cocina y ajustó sus equipos de video. “Fue tal el interés por mis preparaciones que, por ejemplo, cuando publiqué la de un helado de crema, me comentaron en varias tiendas que por unos días se les agotó la leche condensada –dice, orgulloso–. Pero sin lugar a dudas, la que más les gusta preparar a los seguidores es la falsa arepa de huevo, gracias a que yo les enseño un truco para que siempre les salga”, agrega.



Pero quizás la clave de la nueva era del delantal no está ni en los helados ni en las arepas de huevo. Tiago Luz, gerente general de iFood –empresa de delivery de comida líder en América Latina, que se declara competidora directa de la tendencia de preparar la comida en casa–, lanza su propia teoría al respecto: “A mí me gusta cocinar en compañía de mi mujer y mis hijos, o de mis amigos, pero ello debe ser un placer y no una obligación diaria”, dice.