La frase más fea de Colombia

Es duro decirla, mucho más escribirla; denota una realidad inocultable de lo que ha sido buena parte del sector agrícola campesino hasta hoy. Y como siempre, describe lo que no queremos ser, de lo abominable que dejamos atrás al llegar a las ciudades que claramente son paradójicamente campo verde para las oportunidades económicas.



Y más hoy con nuestras divisiones internas y las reyertas de odio multiplurales que no llevan a nada.



“El campo embrutece, empobrece y envilece”.



Es una realidad propuesta por el desgreño administrativo, por la guerra y la violencia en el campo que se niega a ceder. El desgreño de la agricultura en manos de los partidos tradicionales que solo han querido sacar tajada para su propio provecho. Siempre hay excepciones: la floricultura, el café, la palma y el azúcar. El resto han estado sin políticas pues no ha habido quien las encabece o las lidere en pro del bien general -no del yo, de la captura de los cargos en los ministerios -y de dichas políticas!



Lo más triste es que es una frase campesina dicha por los campesinos producto de una realidad inocultable: no ha habido futuro en el campo. Pero, ¿lo puede haber? ¡Sin duda! Sin embargo, debe haber un propósito nacional encabezado por el Gobierno, pero con el apoyo del sector financiero para los créditos, de entidades como el Sena y la ADR para la capacitación técnica. Difícil lograrlo sin el sector privado sin que esto signifique directamente siempre la gran agroindustria.



El campo colombiano debe establecer unos objetivos de crecimiento y de participación en la economía para lograr subir el nivel de ingreso de sus habitantes: por ejemplo pasar del 12% que ocupa en el PIB hoy al 20%. Eso significa en términos sencillos crecer al doble de la economía Colombiana, y para ello necesita proyectos viables financiados con capital y créditos al doble de nuestra economía. Y que ese 25% de la población que es campesina hoy en día reduzca su inequidad con el resto de la sociedad.



Claro hay que generar los proyectos; y el Ministerio de Agricultura como el de Comercio e Industria deberían ser los propulsores de tal iniciativa. Un banco de proyectos con un número alto 5 o 7 mil que puedan filtrarse a unos 1.500 para empezar. El involucramiento de fondos de impacto como Acumen o Seaf y la conformación de una serie de fondos privados o público popular privados con apoyo por ejemplo de entidades como la Fundación Social o Recon podrían dar un ‘estartazo’ a tal iniciativa.



Podría ser una fruta bajita en que ONGs, Usaid, el Estado y privados se articulen para irrumpir con proyectos en conjunto con las comunidades campesinas, indígenas o afro descendientes.



Así el campo y sus flujos migratorios a las ciudades se inviertan, para que este eduque, genere esperanza e ingresos como cualquier bello campo en un país en paz. Y siendo así apoye esa voluntad de paz que sólo muy pocos colombianos no tenemos, revirtiendo los factores de violencia que siempre se han creado en Colombia precisamente en el campo.



CARLOS ENRIQUE CAVELIER

carlosenriquecavelier@gmail.com