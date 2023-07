La G del ESG

El tema del Gobierno Corporativo, en relación con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ha evolucionado en los últimos años.



Algunos sostienen que el enfoque moderno del Gobierno Corporativo tiene sus inicios en 1890 en EE. UU., con la Ley Sherman de Antitrust. Con la Gran Depresión del 29, la regulación estadounidense aprobó las leyes de Valores y de la Bolsa de Valores, buscando transparencia de la información financiera en favor de los inversionistas.



Sin embargo, el término ‘gobierno corporativo’ existe sólo desde 1976 cuando se exigió que los emisores de valores tuvieran un comité de auditoría independiente. A lo anterior le siguieron legislaciones similares alrededor del mundo.



La narrativa hacia un ‘buen’ gobierno corporativo lleva entonces a significar más que la garantía de rentabilidad; establece que lo relativo al compliance garantice transparencia hacia los mercados evitando su manipulación y la de los accionistas minoritarios. Además, demanda la definición de una estructura corporativa clara e inclusiva, una ética empresarial sólida y políticas anticorrupción.



Por su parte, la Ocde establece el concepto de ‘administración de los inversionistas’, buscando que éstos reclamen de las empresas su rendición de cuentas frente a temas regulatorios y a su ineludible compromiso con la sostenibilidad.



Es decir, los principios de la gobernanza se han sofisticado: Las empresas logran integrar los postulados clásicos del buen gobierno corporativo con las prácticas que priorizan a las partes interesadas en el cumplimiento de la agenda 2030. Así, la ‘G’ se constituye en la matriz de la sostenibilidad empresarial, porque los tomadores de las decisiones son cada vez más responsables.



En Colombia la regulación avanza: A partir del 2024, las compañías emisoras deberán reportar el impacto de sus metas ambientales en sus estados financieros buscado evitar el ‘Greenwashing’, por sólo mencionar un ejemplo y con seguridad comenzarán a contemplarse regulaciones ESG vinculantes para las organizaciones.



Resumiendo, el cumplimiento de los criterios ESG, como esenciales en los modelos de negocio, depende de gobiernos corporativos llamados a concretar esas letras.



Detrás de una empresa no sostenible está una junta directiva incompetente que defrauda la confianza de todos los grupos de interés y de los mercados, con repercusiones reputacionales, muchas veces irremediables.



Como lo he definido en otros espacios, estamos ante una especie de ‘Revolución de la Sostenibilidad’: Las organizaciones deben asesorarse bien, incluso en lo jurídico, para la implementación de buenas prácticas G a nivel de órganos de gobierno corporativo, en el análisis de su estructura, en la creación, acompañamiento e implementación de políticas corporativas como códigos de conducta, políticas de diversidad, contra el acoso, políticas para las cadenas de suministros, de Derechos Humanos, así como programas de Compliance para la implementación de políticas de transparencia, anticorrupción, de ciberseguridad, servicios forenses, auditorías internas, entre otros.



En conclusión, la G manda. Sin ésta, no hay E ni S que valgan.



CRISTINA CARRIZOSA CALLE

​Directora de Estrategias y Mercado de KPMG Law Colombia.