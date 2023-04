‘La innovación no es un área, es pensar diferente’

El próximo 19 de abril, se estará realizando el ETB Trendig Summit, evento que busca impulsar la transformación digital. Entre las panelista invitadas se destaca la experta Paola Aldaz, quien tiene una trayectoria profesional entorno a los temas de innovación y tecnología.



En diálogo con Portafolio, Aldaz habló sobre los puntos que envuelven estos campos y que las empresas hoy día deben aprovechar para generar mejores experiencias.



(Vea: Computadora cuántica, nueva apuesta médica).

¿Cómo ha cambiado el concepto de innovación?



Está claro que este concepto tiene muchas definiciones, pero para mí la innovación se centra en una visión ligada en que esta tiene que afectar los patrones de comportamiento de las personas, debe mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En otras palabras, la innovación se presenta cuando alguna iniciativa, ya sea un producto, un servicio o una experiencia, modifica para bien el patrón de comportamiento o de conducta de los usuarios. Al final del día para innovar lo que se necesita es entender los patrones de comportamiento de las personas y cómo los productos, los servicios y las experiencias, juegan un papel importante para mejorar la calidad de vida.



¿Qué beneficios trae la innovación dentro del día a día de las empresas?



Esa innovación dentro de las compañías tiene que ver con usar plataformas tecnológicas que permitan automatizar procesos y simplificar la usabilidad de un producto o servicio, y eso, sin duda, trae más productividad dentro de las organizaciones. En ese sentido, las empresas ya no necesitan del talento para que estos realicen tareas repetitivas, sino colaboradores que se pueden enfocar en desarrollar tareas cognitivas y tareas creativas. Esto demuestra que la tecnología.



Hay varios puntos entorno a la innovación. El primero es que la innovación no es un área dentro de una empresa, es pensar diferente los problemas de un negocio y o de una marca. Entonces al no ser un área y ser un pensamiento crítico, la organización, con sus distintos actores, debe ir construyendo un camino. Es así como creo que la innovación se piensa de manera holística, desde diferentes áreas. Ahora bien, más o menos en la década del 80 se pensaba que la innovación se podía desarrollar de manera articulada en nichos, entonces yo desarrollaba algo y me dirigía a un nicho de personas que compartían ciertas variables que son comunes y nada más. Hoy se piensa que la innovación tiene que ser escalable. Y escalable significa que tiene que ser exponencial y que llegue a muchas personas.



(Vea: BuroDap ganó un premio de Meta por proyecto sostenible).



¿Cómo deben invertir las empresas en ese pensamiento innovador?



Yo tengo una opinión frente al tema y es que antes las grandes empresas destinaban un porcentaje (entre el 10% y 12%) de sus ingresos totales a invertir en innovación. Sin embargo, a medida de que todo ha ido evolucionando, y luego de que se diera una contracción de las inversiones por cuenta de la pandemia, hoy las inversiones tienen que ponerse en prueba, en lo que en innovación se llama ‘Beta’ o ‘Pilotos’, y que es parte de la metodología. Es así como uno desarrolla un producto, presenta un prototipo, se prueba su comportamiento en el mercado, se perfila y se va avanzando. Hoy la innovación se prueba ejecutando.



¿Las inversiones en innovación en qué frente se están concentrando?



La mayoría de las empresas le están dedicando mucho a la innovación para mejorar las experiencias, con el fin de facilitarle la vida a las personas para que puedan adoptar nuevas tecnologías. Me parece que eso será clave en los próximos años. Además, a esto hay que sumarle los temas de sostenibilidad.



¿Cómo ven los consumidores ese tipo de pilotos?



Hay otro tema muy importante y es que son más flexibles a perdonar si un producto no está totalmente terminado, cosa que antes no era así, ya que si antes, por ejemplo, una marca lanzaba un yogur y no funcionaba había que retirarlo del mercado. Asimismo, la tecnología permite equivocarnos y nos perdona esas equivocaciones.



(Vea: Las críticas por el recorte que tendría el presupuesto de Minciencias).



¿Cuáles son esas tecnologías que deben acompañar el pensamiento innovador?



En primer lugar mencionaría la inteligencia artificial (IA), ya que es una tecnología que está atravesando a todas las industrias. La segunda tecnología que está correlacionada tiene que ver con el machine learning, que es la capacidad que tienen las máquinas de aprender, no solamente de tener datos, sino también de aprender comportamientos y de tener trazabilidad de esos comportamientos. Por último, destaco herramientas de IA, como es el caso del ChatGPT, que van más allá de los datos y que se centra en ser una tecnología interpretativa y que ayuda a producir cosas.



¿Cómo ve la inclusión de tecnología por parte de las marcas?



En Colombia hay mucho amor por las marcas locales, los consumidores les tienen mucho respeto. Y creo que todas son muy conscientes de que tienen que incorporar la tecnología adentro de sus modelos de producto de servicio y de experiencias. No obstante, el desafío que vemos es que la adopción por parte del consumidor final sigue siendo muy tradicional y en ese sentido se necesita que se aceleren mucho más esas adopciones.



¿Qué temas abordará en el ETB Trendig Summit?



Uno de los temas que voy a estar manejando en mi conferencia es cómo pasamos de ser usuarios a ser ciudadanos. Y todo enfocado en estrategias que funcionen mejor en experiencias, además de todo lo relaciona a experiencia de usuario con el fin de facilitarle la vida y la adopción de nuevos productos y servicios.



(Vea: 'Se dará una hiperaceleración en el uso de la IA', pronostica IBM).

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio