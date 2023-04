La Inteligencia Artificial y los Marginados Digitales

John Maynard Keynes dijo "Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor?" y Juan Manuel Santos dijo "Solamente los necios y los estúpidos no cambian de parecer cuando las circunstancias cambian". Hay un texto mío que circula en Internet, con el nombre ¿Qué es la Sociedad del Conocimiento?, una visión desde Valledupar, Colombia y por el que fui invitado a las mesas de trabajo de la Primera Conferencia Mundial sobre Desarrollo de Ciudades en Porto Alegre, Brasil del 13 al 16 de febrero de 2008, convocada por la UNCTAD y la UNESCO.

En ese texto hablaba de TIC. Hoy hablo de TIC y Telecomunicaciones. No pueden unirse las Telecomunicaciones en las TIC. Ya hay suficiente ilustración acerca de esa imprecisión en la que incurrimos en Colombia. Recomiendo mirar lo que Julián Cardona Castro y este servidor dijeron en el estudio Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el Sector de Telecomunicaciones y TIC: Estado de la Situación Normativa, Conclusiones y Recomendaciones (Ver Denominación del Sector en el Capítulo I Parte II.



Además, en concordancia con las frases del primer párrafo, hoy no hablo de Marginados Digitales para hablar de la brecha digital o cognitiva. Hoy tengo claro, más que nunca, que los avances de la ciencia y la tecnología están creando un mundo mucho más desigual, social y económicamente, algo que, tristemente, nuestras elites no han entendido y donde la diferencia la hace la inversión en educación de calidad y la inversión en I+D+i y cuyo base fundamental es un fortalecimiento de las STEM en la básica y secundaria y el bilingüismo con énfasis en ingles que hoy es la lingua franca, gústenos o no.



Hay una desagradable discusión, en Colombia, acerca de los beneficios o desventajas de permitir el uso de CHAT GPT4 o su versión previa en el ámbito educativo, mientras en el mundo hay una discusión acerca de si debemos alentar o no el crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) generativa que, básicamente, es un robot virtual que utiliza algoritmos y texto predictivo para crear contenido nuevo basado en las instrucciones que se le den.



Y digo desagradable porque pregúntese el lector cuántas personas conoce que hayan descargado o usado ya la versión básica de CHAT GPT que es la 3 y se dará cuenta que no hay muchas personas a su alrededor que lo hayan hecho, incluso en Bogotá o Medellín, las ciudades con más masa critica de profesionales de alto nivel del país.



Esta larga entrada para decir que los Marginados Digitales hoy son, somos, la inmensa horda de humanos que alfabetos o analfabetos digitales, nos quedamos rezagados en el uso y apropiación de la tecnología. Como lo dije hace rato aquí, un profesional con postgrados que utiliza un smartphone para chatear, “facebukiar” o llamar nada más, es un analfabeto digital y si además le agregamos que no tiene habilidades y competencias para interactuar con una IA, es un Marginado Digital con mayúsculas.



Recientemente una carta, firmada por destacados líderes empresariales, académicos y políticos, pidió una pausa en las investigaciones y avances de la IA. “Pausar experimentos gigantes de IA: una carta abierta”. Entre los firmantes están Yuval Noah Harari, Elon Musk, Steve Wozniak, Yoshua Bengio, Stuart Russell, Tom Gruber (investigador de Siri para Apple), Jaan Tallinn (uno de los creadores de Skype), Evan Sharp (uno de los creadores de Pinterest) y 27.000 personalidades más.



La preocupación no es el mal uso que puedan hacer los estudiantes de dicha tecnología. La preocupación es el mal uso en esta Era de la (Des) Información, las fake news, las deepfakes, que con una IA generativa podrían crear una crisis global y dejarnos en manos de una horda de vándalos cibernéticos.



En la carta afirman “… ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más astutas, volvernos obsoletos y reemplazarnos? ¿Debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Tales decisiones no deben delegarse a líderes tecnológicos que no fueron elegidos para tomar esas decisiones…”.



La desigualdad social y económica que ha traído el desarrollo de la ciencia y la tecnología hace que términos como Metaverso, Realidad Aumentada, Big Data o IoT se queden en abstracciones teóricas para muchos de nuestros jóvenes porque no pueden verlas aplicadas en la vida real. Las seis principales lideres tecnológicos multimillonarios suman más de un billón de dólares en sus fortunas, cuatriplicando el PIB de Colombia y de muchos países, por eso la arrogancia de muchos de ellos.



El mundo va camino a un crecimiento de los Marginados Digitales y no queremos darnos cuenta. Mientras tanto el gobierno actual, en la práctica, no ha hecho nada relevante por mejorar el presupuesto del Ministerio de Ciencia y quiere que Colombia sea una Sociedad del Conocimiento. Me muero de la risa.



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de El Tiempo, de DPL News y de Razón Pública

Twitter: @puertodigital