La ironía guajira

Hace dos semanas, el presidente Petro viajó a La Guajira para atender de urgencia el drama social que vive esa región del país, que sin duda alguna no se puede desconocer, pero lo primero que se debe decir es que ese diagnóstico triste y real no es novedoso y lo más importante, su solución no es un problema de plata, como se ha creído, incluso en este gobierno, cuya narrativa abre una brecha entre el discurso promesero y la acción. Entre la carreta y la ejecución.

La Guajira fue creado como departamento hace casi 60 años y el drama social alcanza unas dimensiones de no creer, cuyo emblema central, por lo más difundido, es la escalofriante muerte de los niños por desnutrición.



Pero el asunto es peor: Ninguno de sus 15 municipios tiene agua potable permanente, la región y su capital están en los tres primeros puestos en pobreza e indigencia, con más del 50% de sus 850.000 habitantes en ese estado, registra los más altos índices de desnutrición infantil, la cobertura educativa es de las más bajas frente al resto de departamentos, la agricultura es de subsistencia y campea la corrupción y despilfarro de los recursos públicos.



Se disputa el primer puesto con Chocó, que es el primer productor de oro del país, pero explotado ilegalmente en casi su totalidad.



¿El problema de la pobreza en La Guajira es de plata como pareciera lógico pensarlo? Y la respuesta es No. En los últimos 15 años ha recibido por cuenta de transferencias más $5 billones dizque para educación, salud, agua potable y otros sectores y por regalías en los últimos 25 años le han ingresado más de esa cifra.



¿Cuántas zonas del país quisieran tener lo que recibe La Guajira en regalías directamente o a través del gobierno central?

Y la perspectiva de dinero hacia el futuro es todavía más halagüeña, pues ya no es solo por el carbón del Cerrejón, que Petro quiere acabar con un discurso efectista pero poco realista.



Los recursos que recibe ese departamento tienen un nombre: Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto, que ocupa el 0,6% del territorio, empresa que sagradamente entrega al Gobierno Nacional los recursos establecidos en la ley, pero que no tiene nada que ver en su administración, por lo cual nadie puede culpar a la compañía de lo que pasa.



Con toda esa cantidad de plata que recibe La Guajira, es inaudito que su desarrollo económico y social sea tan precario y no se haya ‘sembrado’ nada para una mínima sostenibilidad productiva en el agro, la industria básica, el comercio o el turismo. La belleza natural de la zona es de clase mundial y está siendo desperdiciada.



El departamento es un caso especial de bendición de la naturaleza, pues las solas reservas del mineral pueden alcanzar sin problema para más de cien años, por lo que seguramente a los políticos y dirigentes de ese departamento no les preocupa. Así sea pensaba en Venezuela.



Lo que sí no se puede seguir diciendo es que la responsabilidad de esta calamidad la tiene la empresa carbonera. Es cinismo y descaro de todos, centro y periferia. Y ofrecer aeropuertos, universidad como primer paso es más de lo mismo. Solo bastaría con arrancar con una mejor gestión pública y empoderar al sector privado para que hagan bien las cosas básicas.



MARIO HERNÁNDEZ

Empresario exportador.