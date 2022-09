Desafortunadamente los valores fundamentales de la sociedad parecen estar en decadencia y perder paulatinamente su influencia en las raíces y en los comportamientos sociales. Algunos de estos valores, considero, no son propios de una cultura determinada, sino que tienen importancia trascendente en todas las civilizaciones.



Uno de estos valores universales es la ‘Lealtad’, que podemos definirla como el respeto, obediencia, cuidado y defensa de lo que se cree y en quienes se cree, compromiso con comunidades, organizaciones y principios morales.



Las personas leales son fieles y cumplidoras y defienden en lo que creen aún bajo circunstancias cambiantes, incluso desfavorables o riesgosas. Están comprometidas con los principios éticos, políticos y morales que son inquebrantables y no se renuncia a ellos por conveniencia económica, acceso a poder u otros intereses personales.



La lealtad es equivalente a nobleza, rectitud, honestidad, y está estrechamente relacionada con la ética, y es básica para el desarrollo de las relaciones sociales y el ejercicio del liderazgo. Quien no respeta sus principios y cambia éstos como quien cambia su vestido, no es respetado, ni respeta a los individuos y personas que debe guiar y por consiguiente no se constituye en un líder, y menos aún en un líder moral.



La ética de la lealtad orienta al individuo por razones objetivas que fomentan el bienestar humano, y hacen de él un ser íntegro, firme en sus decisiones y actuaciones, pues está sustentado en valores y principios y no intereses personales mezquinos.



La virtud de ser leal hace que quienes la desarrollan inspiren confianza, sean coherentes y constantes y por tanto puedan ejercer un liderazgo con el ejemplo, efectivo, democrático, transformacional, con buena comunicación y apoyo.



Por el contrario, quienes son oportunistas, cambiantes e inconstantes, según el Sol que más alumbre, no pueden ser líderes confiables sino explotadores de aquellos a quienes manipulan y usan para su propia conveniencia.



Algunos de nuestros políticos, unos mas vistosamente que otros, han hecho gala de falta de este valor o principio, pues tienen la habilidad del camaleón de ir transitando por todas las ideologías, aún las más opuestas, y por consiguiente por grupos o partidos políticos, sin inmutarse, ni sonrojarse, solo obedeciendo a sus poco claros intereses económicos, políticos o de poder. Lo cual debe ser visto como un acto de traición, no solo a sus seguidores sino especialmente a lo que debería ser su pensamiento y conciencia, si la tienen. Traición a las comunidades que han confiado en ellos y al país, utilizando las herramientas políticas a su mano egoístamente.



Desafortunadamente en Colombia estamos atravesando por un momento crítico, donde las condiciones sociales, económicas, culturales y de seguridad, reclaman liderazgos prístinos y preparados, como los que ejercieron muchos de nuestros gobernantes en otras épocas, y no los estamos viendo perfilarse hacia un futuro que nos pueda traer la paz y tranquilidad anheladas.



MARÍA SOL NAVIA V

​Exministra