La Misión y las exportaciones agrícolas

En este período de Gobierno se han desarrollado varias misiones sobre temas relevantes de la economía colombiana, que como mínimo constituyen un conjunto de estudios serios sobre temas de gran importancia hacia el futuro. La Misión de Internacionalización no es una excepción y presenta algunos temas novedosos, tales como telemigración de expertos colombianos por medios digitales y el papel de la diáspora en el fortalecimiento del comercio exterior, así como la geopolítica y la integración a cadenas globales. En todo caso, se reafirma la insuficiente diversificación productiva para exportación. En los estudios participan importantes entidades de otros países y de Colombia.



Aunque la Nota de Política denominada “Determinantes de las Exportaciones Agropecuarias en Colombia” es relativamente breve y esquemática, tiene el mérito de constituir una evaluación actualizada por parte de las unidades del Departamento Nacional de Planeación (DNP) responsables del tema. De otro lado, permite preguntarse por los avances sobre este tema desde el informe de la ‘Misión para la Transformación del Campo’ o Misión Rural de 2014 que es la más comprensiva sobre el agro hasta ese momento con liderazgo institucional del DNP.



Pese a que en las conclusiones, en el diagnóstico y en las recomendaciones de política de la Nota en cuestión aparecen nuevamente los paradigmas y temas esenciales de 2014 sobre las políticas públicas requeridas para las distintas unidades productivas diferenciadas por tamaño, ubicación regional y entorno climático y social, algo puede observarse sobre cuáles han tenido mayor o menor avance en términos relativos. Para mencionar algunas, por lo menos se ha iniciado el catastro multipropósito y algo ha avanzado el tema de titulación, así como la inversión en la infraestructura en carreteras terciarias y menos en distritos de riego. Aunque es claro el avance en el sistema de innovación pese a la consolidación de Agrosavia en términos institucionales, no se comentan suficientemente los avances en términos de procesos de adaptación y generación de nuevas tecnologías. Estos elementos son una base esencial para mejorar en productividad y competitividad de productos del país.



Aunque el documento no lo menciona, la crisis de la pandemia ha permitido mostrar la importancia del sector para el abastecimiento permanente de los productos agrícolas alimenticios importados y/o producidos en el país. En este contexto, la sustitución de sectores como la producción de concentrados está a la orden del día como una prioridad de competitividad, como lo han logrado países como Brasil. Una discusión de largo alcance es el tema de los fondos de estabilización, los aranceles y franjas de precios, cuando se pretende ser competitivos no solo en productos alimenticios, sino en insumos agroindustriales y de los insumos del sector que requieren varios sectores industriales, que se mencionan en el documento. Es deseable una evaluación más explícita por parte del DNP sobre los avances en la ejecución de políticas públicas sobre el agro en este momento del tiempo, con respecto a las propuestas de la Misión de 2014.



LUIS ALBERTO ZULETA

Consultor empresarial