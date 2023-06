La paradoja del mercado

Esta semana el precio del dólar alcanzó su nivel más bajo de este año. Esto sucede justo cuando el país atraviesa la mayor crisis política desde que Gustavo Petro llegó al poder.



Las dudas que han dejado los mensajes de Whatsapp de Armando Benedetti sobre la financiación de la campaña del hoy presidente y las indagaciones de la Fiscalía acerca de quién dio la orden de interceptar el teléfono de Laura Sarabia constituyen un duro golpe para el gobierno, a pesar del respiro relativo que le dieron las marchas del pasado miércoles.





Este comportamiento de la tasa de cambio ha sorprendido a muchos observadores. ¿Acaso la teoría y el sentido común no decían que cuando hay turbulencia política en un paso los capitales tienden a salir, generando una depreciación de la moneda? Claro que sí y esa lógica no ha cambiado, pero en este caso hay dos circunstancias que pesan más que las causalidades convencionales.



La primera tiene que ver con el entorno internacional. El dólar se ha venido depreciando en todo el mundo y Colombia no tenía porqué ser la excepción.



Las expectativas sobre aumentos adicionales de la tasa de interés en Estados Unidos son cada vez menores, lo que significa que los capitales golondrina salen a buscar mejores rendimientos en otra a plazas, como los que ofrecen economías emergentes como la colombiana que están tratando de domar la inflación.



Además de ello, el precio del petróleo ha mostrado una recuperación en los últimos días como resultado de la decisión de Arabia Saudita de recortar su oferta al mercado mundial. Ambos factores se traducen en mayores ingresos de divisas a la Economía colombiana.



Pero el fenómeno más interesante tiene que ver con la coyuntura interna. A los inversionistas no les resulta indiferente el debilitamiento que registra el gobierno de Gustavo Petro, por su caída en las encuestas, los escándalos de chuzadas y la dudosa financiación de la campaña, y las dificultades que tiene para pasar sus reformas en el Congreso.



Es justamente esta última debilidad la que tiene mayor incidencia en las decisiones de los inversionistas. Las reformas a la salud, las pensiones y el régimen laboral que propone el gobierno Petro son claramente adversas a la participación privada en sectores clave de la economía, y además tendrían un costo fiscal elevado para el país que en el futuro podría comprometer la estabilidad macroeconómica.



En la medida en que el gobierno se debilita, disminuye la probabilidad de que las reformas pasen como fueron planteadas inicialmente, lo que se traduce en mayor estabilidad en las reglas del juego para inversionistas nacionales y extranjeros, y mayor sostenibilidad fiscal.



En condiciones normales cualquiera diría que la apreciación de la moneda refleja la confianza de los inversionistas en el gobierno. En las actuales circunstancias parecería que los agentes económicos están confiando ante todo en su inoperancia.



MAURICIO REINA

​Consultor asociado de Fedesarrollo