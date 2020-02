La peligrosa polarización

Esta época está marcada por una polarización electoral y representada en las discusiones sobre temas relevantes. En los Estados Unidos, todo parece indicar que las elecciones serán entre el actual presidente, símbolo de posiciones extremas frente a temas como la inmigración o el cambio climático, y un contrincante demócrata (posiblemente Warren o Sanders), que representan un giro radical en temas de política económica, energética y social. Desde hace más de cinco décadas no se había visto una elección marcada por tanta diferencia y beligerancia.

Del otro lado del Atlántico las cosas no son diferentes. En Gran Bretaña se eligió una postura radical contra la integración europea. En España gobierna una coalición que requirió de socios con posiciones extremas (Podemos o los independentistas) que, a su vez, radicalizó la posición hacia la mayor votación de la extrema derecha desde que se inició el régimen demócrata.



En Italia, gobierna el radicalismo anti-inmigratorio, y en Alemania y Francia están debilitados los gobernantes de centro (Merkel y Macron), lo que podría llevar a éxitos de propuestas radicales y que llaman a la polarización de la sociedad. A estos ejemplos se unen posiciones radicales nacionalistas en las antiguas naciones de la influencia soviética, como Hungría y Polonia.



Y adicionalmente está el caso de Rusia. La intención de Putin de perpetuarse en el poder va de la mano de un gobernante que ha buscado y logrado influir en elecciones a nivel global, a través de promover la polarización en redes sociales, y apoyando regímenes dictatoriales en el Medio Oriente, con miras a desestabilizar la región. Y en América Latina, los casos de Brasil, México o Argentina señalan la clara tendencia hacia el renacimiento del populismo.



Las redes sociales contribuyen a estas posiciones extremas. La simplificación de las temáticas, y los señalamientos de preferir un ‘o’ a un ‘y’, de pasar de blancos o negros en vez de reconocer los matices de grises, hace que frente a temas esenciales, no se busquen los puntos de encuentro, sino las diferencias. Así, por ejemplo, en el tema económico, las discusiones no se centran en preguntas sobre redistribución del ingreso, equidad y desarrollo, sino sobre simplificaciones en torno a supuestos diferentes modelos de desarrollo económico.



Frente al tema migratorio, la xenofobia y la exclusión a través de muros y prohibiciones son mayoritarias, en vez de buscar como frenar las razones de base que llevan a la búsqueda de nuevas fronteras por parte de los inmigrantes. Y tal vez el ejemplo más complicado se relaciona con la transición energética y el cambio climático.



Si bien hay muchas más coincidencias alrededor de buscar métodos y ajustes que permitan cumplir con las metas de frenar el aumento del calentamiento global, esto no debe desconocer, al mismo tiempo, los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.



También es necesario contar con los recursos que permitan luchar contra la pobreza y permitir el acceso a educación y salud de calidad, entre otros. No son los extremos y los polos los que construyen bienestar y un mundo sostenible para las futuras generaciones. Son la búsqueda efectiva de acuerdos y discusiones sobre la base de los argumentos y el conocimiento basado en ciencia e investigación.



Rafael Herz

Vicepresidente de la ACP.

rherz@acp.com.co